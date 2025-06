Guvernul lui Macron a ordonat închiderea standurilor Israelului de la Salonul aeronautic de la Paris

Patru standuri principale ale unor companii israeliene de la Salonul aeronautic de la Paris au fost închise, după ce expozanții au refuzat să retragă de la expunere anumite arme, relatează The Guardian. Decizia organizatorilor a fost luată la presiunea Guvernului francez, a declarat o sursă pentru The Guardian. Ministerul israelian al Apărării a criticat în termeni duri decizia „scandaloasă și fără precedent” a organizatorilor și a acuzat Franța că se teme de concurență din partea industriei de armament a Israelului.

Salonul aeronautic de la Paris are loc pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu.

Standurile au fost ascunse vederii în urma presiunilor exercitate de Guvernul francez asupra organizatorilor evenimentului dedicat industriei aerospațiale, a declarat o sursă pentru The Guardian.

Standurile aparțineau companiilor Elbit Systems, Rafael, IAI și Uvision. Trei standuri israeliene mai mici, care nu expuneau echipamente militare, precum și un stand al Ministerului israelian al Apărării, au rămas deschise.

Agenția Reuters a relatat că măsura a fost impusă de autoritățile franceze după ce companiile israeliene nu au respectat o directivă a unei agenții franceze de securitate care solicita eliminarea armamentului ofensiv sau cinetic de la standuri.

Salonul, organizat pentru prima dată în 1909 de Asociația Industriei Aerospațiale Franceze, are loc la Le Bourget, în nord-estul Parisului, de luni până duminică.

Franța, un aliat tradițional al Israelului, și-a înăsprit treptat poziția față de guvernul lui Benjamin Netanyahu în legătură cu acțiunile acestuia în Gaza și cu loviturile militare din afara țării.

Președintele francez Emmanuel Macron a reafirmat vinerea trecută sprijinul Franței pentru dreptul Israelului de a se apăra, dar, referindu-se la loviturile asupra Iranului, a făcut apel la „toate părțile să dea dovadă de reținere maximă și să evite escaladarea”.

Ministerul israelian al Apărării a declarat că a refuzat ordinul de a retrage anumite sisteme de armament de la standuri, iar organizatorii expoziției au reacționat ridicând un perete despărțitor negru care separa pavilioanele industriei israeliene de celelalte.

Ministerul a denunțat în termeni duri decizia organizatorilor.

„Această decizie scandaloasă și fără precedent are iz de considerente politice și comerciale. Francezii se ascund în spatele unor presupuse rațiuni politice pentru a exclude armamentul ofensiv israelian dintr-o expoziție internațională – armament care concurează cu industria franceză”, a transmis Ministerul israelian al Apărării.

Președintele și directorul general al IAI, Boaz Levy, a declarat că pereții despărțitori negri amintesc de „zilele întunecate în care evreii erau izolați de societatea europeană”, potrivit Reuters.

Luni, mai devreme, imagini realizate de agenția AFP arătau un text scris cu galben pe unul dintre pereții negri ai standurilor. Însoțit de un desen al steagului Israelului, mesajul spunea:

„În spatele acestor pereți se află cele mai bune sisteme de apărare folosite de multe țări. Aceste sisteme apără statul Israel în aceste zile. Guvernul francez, în numele discriminării, încearcă să le ascundă de dumneavoastră.”

Meanwhile, at the Paris Air Show pic.twitter.com/S7Wh2lodBz