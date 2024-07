Cum a reuşit o cofetărie din Milwaukee să atragă clienţi folosind imaginea lui Trump

Brutăria spune că deja au vândut aproximativ 2.500 de prăjituri Trump până acum. Sursa foto: Getty Images

O cofetărie din Milwaukee a venit cu o idee inedită pentru a-şi atrage clienții: a copt prăjituri cu tema Trump, înainte de Convenția Națională Republicană, așa cum au făcut întotdeauna pentru evenimentele speciale din oraș. Iar reacțiile în rândul iubitorilor de dulciuri au fost neaşteptate, transmite CNN.

Totul a început când cofetăria a scos la vânzare niște prăjituri dedicate Convenției Naționale Republicane acum aproximativ două săptămâni, ca un test înainte de eveniment, și au primit reacții controversate online, mulți susținând că brutăria a făcut o declarație politică prin promovarea lui Trump și a Partidului Republican pe produsele lor.

„Cred că această controversă legată de prăjituri a fost, cu siguranță, bună pentru afaceri. Cred că am lansat fursecurile în urmă cu aproximativ patru săptămâni, odată cu venirea Convenţiei Republicane în oraș. Vrem să fim pe fază. Întotdeauna am făcut prăjituri pentru perioada alegerilor. Ne place să ținem evidența și să vedem care (n.r. dintre prăjituri) se vinde mai bine.

Am vândut cele mai multe prăjituri data trecută, iar el a condus statul Wisconsin, nu? Deci, credem că este o predicție bună. Ei bine, acum patru ani, se pare că nu a primit nici pe departe același răspuns ca anul acesta", spun proprietarii brutăriei.

Prăjitura Trump vândută la o cofetărie din Milwaukee. Sursa foto: Captură video CNN

În trecut, brutăria a avut prăjituri dedicate lui Taylor Swift, Giannis și echipei Bucks, ba chiar și eclipselor.

„Știți, am avut oameni de ambele părți, oameni care au spus că le place ideea, că le place să susțină o mică afacere, și apoi am avut alții, desigur, care au luat o poziție fermă împotriva prăjiturilor. Dar a doua zi am scos și prăjiturile dedicate Convenției Naționale Democrate,” a spus Jeff Callen, co-proprietar al National Bakery & Deli care a subliniat că în funcţie de cerere pot fi realizate şi prăjituri cu alți politicieni.

"Dar acum cererea pentru prăjitura Trump pare să fie mult mai mare", a mai spus el .

Brutăria spune că deja au vândut aproximativ 2.500 de prăjituri până acum și au câteva comenzi mari pregătite pentru săptămâna viitoare.