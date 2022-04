Al nouălea militar rus de rang înalt a fost ucis în Ucraina

Este vorba despre colonelul Alexandr Bespalov, comandantul Regimentului 59 de Tancuri de Gardă.

Este al nouălea ofițer rus de rang înalt ucis de la începutul invaziei.

BBC notează că vestea morții colonelului a fost menționată pe un avizier local din orașul rus Ozersk (Oziorsk), unde a avut loc, vineri, o ceremonie funerară.

Între timp, mesajul a fost șters, precizează sursa citată.

The #Ukraine Armed Forces claim that they eliminated the next Russian top military officer - a commander of the elite Russian 59th tank regiment, Col. Alexandr Bespalov. pic.twitter.com/MuZp3F2Xwv