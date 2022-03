Comandant rus capturat în Ucraina: "A fost momentul în care mi-a fost ruşine! Acesta este un genocid! Am fost minţiţi!"

Bărbatul, care spune că este locotenent-colonel în unitatea specială de răspuns rapid a gărzii naționale ruse, susţine că militarii ruşi au fost „spălați pe creier” pentru a sprijini războiul, dar, după ce a văzut singur situația din Ucraina, acum se simte „ruşinat” că a participat la acest „genocid” și spune că ucrainenii sunt îndreptățiți să se opună.



Astakhov Dmitry Mikhailovich a spus că îndoielile sale s-au întărit când i-a văzut pe doi dintre boxerii săi preferați, Oleksandr Usyk și Vasiliy Lomachenko, acceptând să lupte pentru rezistență.

"Mereu mi-a plăcut să-i urmăresc boxând, ei sunt pugiliștii mei favoriți. Când i-am văzut punând mâna pe arme și spunând că au fost determinați să o facă, a fost momentul în care mi-a fost rușine că am venit în Ucraina.

Nu îmi pot găsi cuvintele pentru a-mi cere scuze poporului ucrainean, ei ştiu că Rusia nu a fost iertătoare niciodată. Cer Ucrainei să-i lase în viață pe soldații ruși. Multora dintre ei le este rușine, ei nu vor război", a spus Astakhov Dmitry Mikhailovich.

