Comercianţii francezi au cerut să deschidă și duminică magazinele, ca să recupereze pierderile după distrugeri. Ce răspuns au primit

Comercianţii francezi au cerut să deschidă și duminica magazinele, ca să recupereze pierderile după distrugeri. Foto: Getty Images

Afectaţi de violenţele şi distrugerile care au avut loc în timpul protestelor din ultimele două weekenduri, comercianţii francezi au cerut permisiunea de a deschide magazinele şi în zilele de duminică până la Crăciun, pentru a recupera o parte din pierderi, şi au primit un răspuns favorabil din partea Guvernului de la Paris.

Peste 2.500 de magazine au fost avariate, inclusiv 1.161 magazine vizate de jafuri, vandalizări sau incendieri, conform ultimelor cifre publicate de Camerele de Comerţ şi Industrie (CCI Franţa), înainte de începerea sezonului de cumpărături de Black Friday şi de Crăciun.



Pentru a compensa pierderile de venituri din ultimele zile, comercianţii au solicitat ca, în mod excepţional, să li se permită să deschidă şi duminica. Joi, Guvernul de la Paris a anunţat că va încuraja primarii şi prefecţii să acorde această autorizaţie.



"Aceasta este o solicitare din partea comercianţilor cu amănuntul, aşa că facilitarea acestei deschideri este o modalitate de a răspunde la aceasta", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Maud Bregeon, pentru posturile de televiziune BFMTV şi RMC.



Întrebat pe aceeaşi temă de postul de radio France Inter, ministrul Muncii, Jean-Pierre Farandou, şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul. "Este aproape un OK în principiu", a declarat el, precizând însă că doreşte mai întâi să se asigure că proprietarii de magazine ale căror spaţii au fost vizate de violenţe sau jafuri "sunt gata să se redeschidă în condiţii bune" şi că au "putut să îşi repare magazinele". "Dacă acest lucru îi poate ajuta pe proprietarii de magazine să se pună pe picioare, cred că ar trebui să o facem din solidaritate cu aceste profesii care au fost atât de grav afectate", a declarat ministrul Farandou, adăugând că aceste deschideri de duminică vor fi "pe bază de voluntariat pentru angajaţi".



Organizaţia reprezentativă "L'Alliance du Commerce" a dezvăluit joi că i-a contactat pe prim-ministrul, pe miniştrii Muncii şi Comerţului, precum şi toţi prefecţii pentru a susţine această solicitare comună. Organizaţia, care reprezintă 16.000 de întreprinderi, inclusiv magazine universale, şi peste 150.000 de angajaţi în Franţa, pledează, de asemenea, pentru extinderea ajutorului acordat "tuturor întreprinderilor afectate", potrivit unui comunicat de presă.



Ministrul Comerţului, Serge Papin, a anunţat recent implementarea unui ajutor direct de "până la 10.000 de euro" pentru magazinele afectate, dar numai pentru cele cu venituri anuale mai mici de 10 milioane de euro şi mai puţin de 50 de angajaţi.



"Marii retaileri şi magazinele universale, vizate în special datorită reputaţiei şi locaţiilor lor privilegiate, sunt excluşi de la acest sprijin, chiar dacă unele dintre unităţile lor au suferit daune considerabile", deplânge "L'Alliance du Commerce". "De asemenea, solicităm ca acoperirea de 100% în cadrul schemei de activitate parţială să fie extinsă la unităţile forţate să se închidă din motive de siguranţă, chiar şi fără daune materiale directe", adaugă organizaţia reprezentativă.



Cifrele avansate de "L'Alliance du Commerce" arată că în ultimele două sâmbete, zile în mod tradiţional cruciale pentru comerţul cu amănuntul, scăderea vânzărilor a fost una de până la 90%, "ca să nu mai vorbim de costurile suplimentare de securizare a punctelor de vânzare".



"Noiembrie şi decembrie reprezintă o parte semnificativă din vânzările şi profiturile anuale ale marilor retaileri şi magazinelor universale. Aceste două luni vor fi cruciale pentru a compensa o parte din pierderi, a reconstrui fluxul de numerar şi a păstra locurile de muncă şi punctele de vânzare în teritoriu", consideră "L'Alliance du Commerce".