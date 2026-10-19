"Am distrus tot." Huliganii francezi se laudă pe Tik-Tok cu adidașii furați și râd că i-au "spulberat" pe jandarmi

Tineri care au participat la jafurile din weekend în Franța au publicat pe TikTok și X clipuri în care se laudă cu bunurile furate și cu faptul că i-au "spulberat" pe polițiști. FOTO: Profimedia Images

Peste 2.000 de magazine din Franța au fost jefuite în timpul violențelor de sâmbătă, iar pagubele sunt estimate la sute de milioane de euro. Guvernul trebuie acum să dea explicații pentru faptul că nu a anticipat violențele. Tineri care au participat la jafurile din weekend în Franța au publicat pe TikTok și X clipuri în care se laudă cu bunurile furate și cu faptul că i-au "spulberat" pe polițiști, scrie Euronews.

"Mulțumim, Paris, mulțumim, Paname", spune un tânăr într-un clip publicat pe TikTok, folosind o denumire argotică a capitalei. "Sunteți niște ucigași, băieți, am distrus tot."

Are ochii roșii, aparent din cauza gazelor lacrimogene, și începe să enumere ce a luat. „Mi-am luat niște Under Armour noi”, spune el, referindu-se la marca americană de îmbrăcăminte sport.

Apoi li se adresează jandarmilor: "Ați fugit așa, băieți, v-am spulberat", după care încheie: "Generația Z, respect."

"Economisești bani dacă jefuiești"

Într-un alt clip, un tânăr explică de ce s-a alăturat protestelor. El spune că a protestat față de prețul carburanților, pentru că mama lui are mașină, și că a luat haine și alte produse dintr-un magazin de articole sportive.

"Până la urmă, economisești bani dacă jefuiești", spune acesta.

Întrebat ce părere are despre Franța, a răspuns: "Cred că Franța este rasistă și ar trebui să fim toți egali." El povestește că, mai devreme în aceeași zi, un restaurant nu l-a primit, dar a lăsat să intre "un francez".

O persoană îl întreabă dacă jafurile nu vor întări imaginea "nord-africanului care fură", iar tânărul răspunde: "Dacă o ținem tot așa, o să fie haos."

"Nu te mai puteai uita în ochii comercianților"

Bravada tinerilor contrastează puternic cu atmosfera din guvern. Luni, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a recunoscut că poliția a pierdut controlul.

"Sâmbătă, în unele orașe mari, după ce sute de magazine fuseseră jefuite, nu te mai puteai uita în ochii comercianților în timp ce le spuneai că nu am pierdut controlul", a declarat acesta.

Nuñez a admis o "ipsă de anticipare" în desfășurarea forțelor de ordine. Potrivit lui, sâmbătă erau mobilizați în toată țara aproximativ 60.000 de polițiști și jandarmi, prea puțini pentru a face față mulțimilor mari de protestatari violenți și jefuitori de la marginea manifestațiilor.

"Având în vedere pagubele produse, era firesc să îmi prezint demisia" a spus ministrul. Președintele Emmanuel Macron a refuzat însă să o accepte.

Pagube de "sute de milioane"

Aproximativ jumătate de milion de oameni au ieșit sâmbătă în stradă în toată Franța pentru a protesta față de creșterea costului vieții. Protestele s-au transformat apoi în unele dintre cele mai grave violențe din ultimii ani, cu primării și magazine jefuite și incendiate.

La Paris, potrivit jurnaliștilor AFP, grupuri de bărbați mascați, îmbrăcați în hanorace negre, au tras de obloanele metalice ale magazinelor până le-au smuls. Au golit rafturile de țigări, ochelari de soare, haine, bijuterii și alimente. Jefuitorii au ieșit dintr-un supermarket cu sacoșe pline cu prăjituri, sucuri și alcool.

Dintr-un mic magazin de bijuterii au dispărut ceasuri de epocă, iar din alte magazine au dispărut standuri întregi cu ochelari de soare. În unele magazine, jefuitorii au trântit casele de marcat pe jos, doar ca să descopere că erau goale.

Potrivit președintelui Camerei de Comerț, Alain Di Crescenzo, peste 2.000 de magazine din întreaga țară ar fi fost afectate. El a estimat pagubele la "sute de milioane de euro".

Peste 2.500 de persoane au fost arestate, iar aproape 1.000 de membri ai forțelor de ordine au fost răniți. Au fost răniți și protestatari, printre care un manifestant care și-a pierdut o mână din cauza unei grenade folosite de poliție pentru dispersarea mulțimii.

Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a declarat că peste 2.330 de persoane au fost reținute de poliție în cursul weekendului, 70% dintre ele fiind adulți.