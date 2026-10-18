"Migranții sunt responsabili pentru violențele din Franța". JD Vance acuză Partidul Democrat că pregătește "același viitor" pentru SUA

Violențe și incendieri la Paris, în timpul protestelor de sâmbătă, 17 octombrie 2026. Foto: Hepta

Vicepreședintele american JD Vance a acuzat imigrația pentru violențele care au izbucnit în cursul protestelor de sâmbătă, din Franța, și a acuzat opoziția democrată din Statele Unite că dorește același "viitor" în America, relatează AFP și DPA, citate de Agerpres.

"Progresiștii occidentali au importat Lumea a Treia în Franța și în alte țări, în numele diversității și al compasiunii. Au ignorat chestiuni fundamentale legate de asimilare și compatibilitate. Li s-a spus că se va ajunge aici, dar nu au ascultat", a scris Vance pe platforma X.

Western liberals imported the third world into France and other countries in the name of diversity and compassion. They ignored fundamental questions of assimilation and compatibility. They were told it would lead to this and they didn't listen. I pray that France, a beautiful country of amazing people, will stop this madness before more of its landmarks burn. And I hope Americans are paying attention. This is the future congressional Democrats seek for your country. — JD Vance (@JDVance) October 18, 2026

"Mă rog ca Franța - o țară frumoasă, cu o populație minunată - să pună capăt acestei nebunii înainte ca și alte monumente să ardă", a adăugat republicanul, comentând pe marginea unei înregistrări video în care apare primăria din Limoges în flăcări.

JD Vance, considerat un potențial candidat pentru alegerile prezidențiale din 2028, a făcut o paralelă cu alegerile legislative parțiale care vor avea loc pe 3 noiembrie în SUA. În prezent, sondajele arată că acest scrutin nu se anunță a fi favorabil Partidului Republican.

"Sper că americanii sunt atenți. Acesta este viitorul pe care legiuitorii democrați îl doresc pentru țara noastră", a insistat vicepreședintele.

Politicianul conservator în vârstă de 42 de ani, care reprezintă aripa cea mai naționalistă a Partidului Republican, critică frecvent politicile privind imigrația din Europa, pe care le consideră prea permisive.

Peste 1000 de arestări la protestele de sâmbătă, din Franța. 150 de polițiști și jandarmi răniți

Numărul persoanelor arestate la protestele masive din Franța a ajuns, sâmbătă, la 1.200 înainte de miezul nopții, potrivit bilanțului prezentat de premierul francez Sébastien Lecornu. 150 de polițiști și jandarmi au fost răniți în ciocnirile cu protestatarii.

Violențele au cuprins mai multe orașe, unde grupuri de persoane au atacat forțele de ordine, au jefuit magazine și au provocat distrugeri.

Ministerul francez de Interne a estimat că aproximativ 550.000 de persoane au participat la acțiunile de protest organizate în întreaga țară. Numărul protestatarilor ieșiți în stradă la Paris a ajuns la 110.000. În total, au avut loc 110 manifestații.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a spus că protestele au fost deturnate de "infractori oportuniști care au văzut o ocazie de a jefui și de a fura". "Îi vom găsi și vom lua măsuri ferme împotriva lor", a promis el. La rândul său, președintele Emmanuel Macron a condamnat violențele și a dat asigurări că "cei care au spart și jefuit" vor fi pedepsiți.

Protestele împotriva prețurilor ridicate, a costului vieții și a condițiilor din școli au mobilizat elevi, studenți, sindicaliști dar și membri ai "Vestelor Galbene", mișcarea apărută în primul mandat prezidențial al lui Emmanuel Macron.