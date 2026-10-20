Cine plătește pentru miile de magazine distruse în Franța. Platformele de vânzări online, somate să elimine anunțurile cu bunuri furate

5 minute de citit Publicat la 12:29 20 Oct 2026 Modificat la 13:20 20 Oct 2026

Ministra franceză responsabilă de domeniul digital le-a cerut luni platformelor de revânzare online să elimine anunțurile pentru bunuri furate în timpul jafurilor de sâmbătă. FOTO: Profimedia Images

Ministra franceză responsabilă de domeniul digital le-a cerut luni platformelor de revânzare online să elimine anunțurile pentru bunuri furate în timpul jafurilor de sâmbătă. Reprezentanții mai multor companii, printre care Vinted și eBay, au fost convocați la discuții cu autoritățile. Potrivit autorităților, peste 3.000 de firme au suferit pagube. Începând de duminică, pe rețelele sociale au circulat capturi de ecran cu anunțuri de vânzare pentru produse care ar fi fost furate în timpul violențelor din weekend, scrie Euronews.

"Pe anumite platforme sunt scoase la vânzare bunuri furate în acest weekend", a scris pe X ministra responsabilă de domeniul digital, Anne Le Henanff. "Ne așteptăm ca aceste platforme să elimine fără întârziere anunțurile respective" a adăugat ea.

Ministra a convocat reprezentanții a șase platforme la o întâlnire la care urmau să participe și responsabili din ministerele de Interne și al Justiției.

"Platformele vor trebui, de asemenea, să coopereze îndeaproape cu autoritățile statului, astfel încât cei care revând bunuri furate să poată fi urmăriți penal", a precizat Le Henanff.

Potrivit Ministerului francez al Comerțului, la discuții au fost invitați reprezentanți ai Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta și TikTok, precum și ai Fevad, federația franceză a comerțului electronic.

Contactată de AFP, compania Vinted a transmis că aplică o politică de "toleranță zero" în astfel de cazuri și că lucrează "activ cu forțele de ordine și autoritățile franceze".

"Încă din acest weekend, echipele noastre au intervenit imediat pentru a identifica și elimina anunțurile care ar putea viza bunuri furate și am intensificat monitorizarea anunțurilor suspecte", a precizat platforma de produse second-hand cu sediul la Vilnius, fără să ofere detalii despre amploarea problemei.

La rândul său, eBay a transmis că nu poate confirma o creștere a numărului de anunțuri care ar putea avea legătură cu furturile comise în weekend.

Platforma de licitații online a precizat că folosește instrumente tehnologice pentru a detecta din proprie inițiativă vânzarea bunurilor furate.

Cine va plăti pentru pagube

Companiile de asigurări, care ar urma să suporte o mare parte din costuri, nu au încă o estimare a despăgubirilor pe care vor trebui să le achite.

France Assureurs, federația asigurătorilor din Franța, nu a putut oferi o primă estimare a pierderilor și nici nu a precizat câte cereri de despăgubire au fost depuse până acum.

Celula sa de criză colaborează cu autoritățile publice din întreaga țară, în urma unor evenimente pe care federația le-a descris drept "extrem de violente".

Bursa franceză, sub presiune pe fondul pagubelor

Duminică, directorul general al Carrefour, Alexandre Bompard, care conduce și Federația Comerțului și Distribuției din Franța, estima că aproximativ 1.500 de magazine fuseseră afectate. El evalua pierderile sectorului la câteva sute de milioane de euro.

Numai Carrefour a raportat pagube la 50 de magazine, dintre care 20 au fost jefuite.

Piețele financiare au fost, de asemenea, sub presiune luni. Indicele CAC 40 al Bursei de la Paris a închis în scădere cu 1,1%, având o evoluție mai slabă decât indicele european STOXX 600, care a pierdut 0,9%.

Acțiunile Carrefour au scăzut cu 2,2%, iar cele ale grupului de lux LVMH cu 1,8%. Un magazin Louis Vuitton din Marsilia s-a numărat printre cele în care s-a pătruns prin efracție în weekend.

Și acțiunile companiilor de asigurări au înregistrat scăderi. La Paris, AXA a pierdut 1,3%, iar reasigurătorul SCOR, 0,9%. La Milano, acțiunile Generali au scăzut cu 2,3%, iar cele ale Unipol cu 3,2%.

Obligațiunile de stat franceze au fost, la rândul lor, supuse presiunilor de vânzare luni.

Randamentul titlurilor de stat franceze cu scadența la zece ani a crescut cu aproximativ opt puncte de bază, până la 4,94%. În Germania, randamentul obligațiunilor cu aceeași scadență a urcat cu mai puțin de patru puncte de bază. Astfel, diferența dintre costurile de împrumut ale Franței și Germaniei s-a mărit la aproximativ 148 de puncte de bază.

Directorul companiei de lenjerie intimă Etam le cere lui Emmanuel Macron și lui Sébastien Lecornu să "apeleze la armata pentru a menține ordinea". Grupul se confruntă cu un risc de 15 milioane de euro dacă violențele continuă. După un weekend dezastruos pentru magazinele de lenjerie intimă Etam, Laurent Milchior, co-manager al grupului, a făcut apel la președintele Republicii și la prim-ministru, la BFM Business: "chemați armata pentru a menține ordinea".

Noul mecanism de asigurare împotriva revoltelor nu este încă funcțional

Prin legea bugetului pentru 2026, Franța a încercat să rezolve problemele din domeniul asigurărilor scoase la iveală de revoltele din 2023.

Legea introduce obligativitatea acoperirii pagubelor provocate de revolte în anumite polițe de asigurare a bunurilor și creează un fond național care să ajute asigurătorii să suporte pierderile majore.

Companiile de asigurări ar urma să finanțeze fondul prin contribuții de până la 1,5% din primele aferente polițelor vizate, iar statul ar oferi garanții de până la patru miliarde de euro pe an.

Mecanismul nu a intrat însă în vigoare. Pentru aplicarea sa mai sunt necesare aprobarea Comisiei Europene și un decret guvernamental.

Pentru firmele afectate de violențele din weekend, acest lucru înseamnă că despăgubirile vor depinde de contractele de asigurare pe care le au deja.

Pagubele pot fi acoperite de asigurare. Dar veniturile pierdute?

Potrivit France Assureurs, majoritatea polițelor pentru magazine și clădiri din Franța includ acoperire pentru pagube provocate de revolte și tulburări civile.

De regulă, acestea acoperă incendiile, furturile, vandalismul și distrugerea vitrinelor. În general, sunt acoperite și costurile pentru panourile folosite la securizarea magazinelor devastate, precum și pentru agenții de pază necesari în zilele următoare.

În cazul pierderilor provocate de întreruperea activității, mulți comercianți riscă însă să rămână fără despăgubiri.

Compensarea pierderilor rezultate din închiderea totală sau parțială a unui magazin depinde de existența unei asigurări suplimentare pentru întreruperea activității. Aceasta acoperă profitul brut pierdut, nu valoarea vânzărilor nerealizate, și se aplică, de regulă, numai atunci când magazinul a fost nevoit să se închidă din cauza unor daune materiale acoperite de poliță.

Unele contracte prevăd despăgubiri chiar și atunci când spațiile comerciale nu au fost avariate. Acest lucru este posibil însă doar "în împrejurările prevăzute expres în poliță", a precizat federația.

În general, asigurații au la dispoziție cinci zile pentru a-și anunța asigurătorul, iar pentru anumite tipuri de despăgubiri este obligatorie depunerea unei plângeri la poliție.

Premierul Sébastien Lecornu a anunțat luni că firmele afectate de violențe vor putea apela, începând de marți, la mecanismul de șomaj tehnic finanțat de stat.