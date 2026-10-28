Comisia Europeană a aprobat un împrumut de 5,4 miliarde de euro pentru Ungaria prin SAFE

2 minute de citit Publicat la 23:48 28 Oct 2026 Modificat la 23:48 28 Oct 2026

Comisia Europeană și Ungaria vor semna acordul de împrumut. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a aprobat cererea Ungariei pentru un împrumut de 5,4 miliarde de euro pentru industria Apărării, încheind astfel prima rundă de alocări prin programul SAFE. Puțin peste 21 de miliarde de euro au rămas disponibili pentru o nouă rundă de finanțare, relatează Euronews.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a redus suma din cerere de la 16,4 miliarde de euro la 5,4 miliade de euro, după ce a ajuns la putere în luna aprilie. Aplicația oficială, revizuită, a fost trimisă cu întârziere Comisiei Europene, în luna septembrie.

Magyar ar fi dorit să reanalizare solicitarea inițială formulată de Guvernul Orban din cauza unor presupuse riscuri de corupție asociate cu fostul premier.

Fondurile nu vor fi eliberate până când cererea nu va fi aprobată de guvernele tuturor statelor membre ale UE. Apoi, Comisia Europeană și Ungaria vor semna acordul de împrumut.

Înainte ca fondurile să poată fi distribuite, cererea trebuie aprobată de guvernele statelor membre ale UE, după care reprezentanții Bruxellesului și Budapestei vor semna un acord de împrumut

Statele membre pot aplica pentru banii rămași din SAFE

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Reginer, a confirmat că din pachetul total de finanțare de 150 de miliarde de euro din programul SAFE au rămas disponibili peste 21 de miliarde de euro.

Până în decembrie, statele membre pot să anunțe dacă vor să contracteze împrumuturi suplimentare, după care Comisia va evalua eventualele noi planuri.

Irlanda, care nu a accesat niciun împrumut SAFE, de exemplu, s-a arătat interesată să acceseze împrumuturile la următoarea rundă de finanțare.

Ministrul irlandez al Apărării, Helen McEntee, a declarat în octombrie că și-ar dori ca Dublinul să participe. „Mi-am exprimat foarte clar această ambiție”, a spus ea.

În total, 19 state membre au depus cereri pentru împrumuturi SAFE destinate investițiilor strategice în apărare, în valoare cumulată de 129 de miliarde de euro. Fondul disponibil era de 150 de miliarde de euro.

SAFE este unul dintre pilonii principali ai planului Comisiei Europene „ReArm Europe 2030”, care urmărește accelerarea comenzilor, securizarea lanțurilor de aprovizionare și creșterea capacității de producție, sprijinind statele să își coordoneze achizițiile în anumite domenii considerate prioritare.

Printre acestea se numără muniția, sistemele de drone și de combatere a dronelor, apărarea antiaeriană, mobilitatea militară și capabilitățile de război electronic, printre altele.

Mai multe agenții de informații au identificat anul 2030 drept un posibil moment în care Rusia ar putea lansa o agresiune armată împotriva NATO.

Programul încurajează achizițiile comune, o cooperare industrială mai strânsă și o interoperabilitate sporită la nivel european.

Potrivit termenilor programului, cel puțin 65% din costurile componentelor trebuie să provină din UE, Ucraina sau anumite țări din Spațiul Economic European și Asociația Europeană a Liberului Schimb. Restul de 35% poate proveni din orice țară terță.

Polonia a obținut cel mai mare împrumut, în valoare de 43 de miliarde de euro, în timp ce Danemarca a contractat cel mai mic împrumut SAFE, de 46,8 milioane de euro.