Conducerea Uniunii Europene, reuniune de urgență din cauza crizei energetice

Anunțul a fost făcut de premierul Cehiei, Petr Fiala, într-un mesaj postat pe Twitter.

Ministrul ceh al Industriei şi Comerțului, Jozef Sikela, a declarat că reuniunea Consiliului Energiei ar urma să aibă loc "cât mai curând posibil".

"Suntem într-un război energetic cu Rusia, iar situaţia afectează întreaga Uniune Europeană", a afirmat ministrul.

We are in an energy war with Russia and it is damaging the whole ??. In agreement with the European Commission and Prime Minister @P_Fiala, I will propose to convene an extraordinary meeting of the EU Energy Council at the earliest possible date.