Mai mulți copii sunt aruncați de la etajul trei al unei clădiri în flăcări: Imaginile au fost surprinse în Istanbul

Imagini şocante au fost surprinse într-un cartier din Istanbul, în timpul unui incendiu. Pe imaginile surprinse de localnici se vede cum, patru copii sunt aruncaţi, unul câte unul, de la fereastra unui apartament în flăcări.

Locuitorii din cartierul Bayrampașa din Istanbul s-au grăbit să salveze copiii dintr-o clădire de apartamente, miercuri, când un apartament aflat la etajul al treilea a fost cuprins de flăcări. În timp ce adulții îi aruncau pe aceștia pe fereastră, alți vecini aflați în stradă se întindeau dedesubt cu păturile să prindă copiii în siguranță, relatează publicația DuvarEnglish.com.

"Am auzit țipete în timp ce lucram. Am văzut copiii la fereastră. Am îngrămădit o grămadă de pături. Și-au salvat viața sărind pe pături", a spus Yalçın Koçak, martor la întreaga scenă.

Șase copii și doi adulți au fost spitalizați după incendiul din apartamentul de la etajul al treilea, unde un panou de electricitate a explodat, determinându-i pe martori să cheme pompierii și să ceară asistență medicală la fața locului.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal