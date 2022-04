Copiii cu COVID din Shanghai, despărțiți de părinți

Aproximativ 25 de milioane de oameni din Shanghai, cel mai mare oraș și centru financiar al Chinei, rămân blocați în timp ce autoritățile încearcă să stingă cel mai sever focar de virus din țară de la sfârșitul primului val de pandemie la începutul anului 2020.

În conformitate cu controalele inflexibile ale virusului din China, oricine s-a dovedit pozitiv - chiar dacă este asimptomatică sau are o infecție ușoară - trebuie izolat de persoanele neinfectate.

Acestea includ copiii care sunt testați pozitiv, dar ai căror membri ai familiei nu, au confirmat luni oficialii din sănătate, apărând o politică care a produs anxietate și indignare în oraș.

„Dacă copilul are mai puțin de șapte ani, acești copii vor primi tratament într-un centru de sănătate publică”, a declarat luni Wu Qianyu, un oficial al Comisiei Municipale de Sănătate din Shanghai.

„Pentru copiii mai mari sau adolescenți... îi izolăm în principal în locuri centralizate (de carantină).

#DoNotComply else the future be ?



Journalists were shown a quarantine center for children in #Shanghai, #China where almost 200 children were placed without their parents.



They were separated from their families where a family member was found to be infected with the #COVID pic.twitter.com/pI3qM3kUa7