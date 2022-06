Un copil de 2 ani și-a ucis tatăl cu un foc de pistol în timp ce acesta se juca la calculator. Incidentul s-a petrecut în SUA

Reggie Mabry, un bărbat de 26 de ani, se juca la calculator în momentul în care a fost lovit în spate de un glonț tras din pistolul aflat inițial într-un rucsac.

Arma nesupravegheată a fost găsită de copil, care a făcut gestul fatal.

Poliția a fost alertată telefonic și a ajuns la domiciliul unui cuplu cu trei copii, situat în Orange County, statul american Florida.

Acolo, oamenii legii au găsit o femeie, Marie Ayala (foto interior), care încerca să-i facă masaj cardiac bărbatului împușcat.

Rana acestuia s-a dovedit însă mortală.

Polițiștii au crezut inițial că bărbatul de 26 de ani s-a împuscat.

Însă cel mai mare dintre cei trei copii ai cuplului le-a spus anchetatorilor că autorul împușcăturii fatale a fost fratele său de 2 ani.

Cei cinci membri ai familiei, printre care o fetiță de 5 luni, se aflau în aceeași cameră la momentul incidentului, a declarat John Mina, șeriful din Orange County.

Cei doi părinți adulți erau eliberați condiționat după mai multe infracțiuni de neglijare a copilului și consum de droguri, a subliniat șeriful, adăugând că aceștia nu aveau dreptul legal de a deține arme, din cauza trecutului infracțional.

"Proprietarii de arme care nu le depozitează în siguranță sunt doar la o fracțiune de secundă distanță de aceste tragedii", a arătat el.

Marie Ayala a fost reținută și urmează să fie acuzată de omor prin neglijență și deținere ilegală de armă.

