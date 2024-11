Corespondență Antena 3 CNN în Spania. Doar ambulanțe și mașini de pompe funebre mai circulă. Oamenii stau la cozi pentru apă și mâncare

Cozile de oameni care aşteaptă ajutoare, pâine, apă, se întind pe mai bine de câteva sute de metri, în Spania. FOTO: Getty Images

Inundațiile devastatoare din Spania au lăsat în urmă multă durere. Peste 200 de oameni au murit, iar în zonele măturate de viituri, circulă doar ambulanțele și maşinile de la serviciile funerare. Printre persoanele decedate se află și un cetățean român, iar alți trei români, cu cetățenie spaniolă, au fost confirmați decedați după ce au fost prinși de apă într-un garaj. Situația rămâne extrem de gravă, cu sute de persoane încă dispărute, printre care și 15 români. "Sunt efectiv ziduri de mașini peste care nu poți trece, mașini puse unele peste altele pe străzile înguste din Catarroja", relatează Laurențiu Rădulescu, trimisul special Antena 3 CNN în Spania.

Localnic din Catarroja: "Sunt persoane în vârstă blocate în casă din cauza maşinilor".

Astfel de imagini devastatoare le întâlnim în toate oraşele spaniole afectate de furtuna Dana. Sunt inundații cumplite în Castellón și persoane date dispărute în provinciile Valencia și Albacete.

În plus, aproximativ 300 de familii din zonele rurale din Jerez au fost evacuate din cauza inundațiilor râului Guadalete, iar mai mult de 120 de drumuri din țară rămân închise.

Localnic: "Nu avem apă, nu avem lumină. Sunt persoane în vârstă blocate în casă din cauza maşinilor".

Unii au avut curajul să se întoarcă în zonele de unde s-au mai retras apele... Au avut un șoc.

Localnic: "(n.r. Viiturile) mi-au luat tot ce aveam, nu mai am absolut nimic acum. Am rămas în stradă, nu mai am nimic, nu mai am alte bunuri, nu mai am nimic... "

Locanic: "Oribil, pură frică... Eu și părinții mei am încercat să ferim casa de inundații, a fost un iad total. Suntem distruși mental."

Cozile de oameni care aşteaptă ajutoare, pâine, apă, se întind pe mai bine de câteva sute de metri.

Femeie: "Am fost îngrijorată de băiat, l-a prins în mașină. A stat agățat toată noaptea de un stâlp de lumină".

Printre romanii găsiţi morţi în zonele afectate se numără un cuplu şi fiica lor.

Autoritățile spaniole au mobilizat 1.700 de soldați pentru a ajuta la operațiunile de curățare în zonele afectate de inundații.

Tragedia reprezintă cel mai grav dezastru asociat inundaţiilor din istoria modernă a Spaniei. Bilanţul victimelor este în prezent cel mai mare înregistrat într-o singură ţară din Europa de la inundaţiile din România, care au ucis 209 persoane în 1970, notează Reuters. Guvernul regional din Valencia a anunțat un plan de ajutor inițial de 250 de milioane de euro, inclusiv 6.000 de euro de ajutor direct pentru fiecare victimă, precum și subvenții de transport sau sprijin pentru reabilitarea locuințelor, scrie El Pais.