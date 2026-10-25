Cozi uriașe la alegerile cruciale din Serbia. Până și Vučić a stat aproape două ore la rând ca să voteze

3 minute de citit Publicat la 13:04 25 Oct 2026 Modificat la 13:36 25 Oct 2026

Observatorii electorali locali au declarat că prezența la vot în primele trei ore a fost de peste două ori mai mare decât la ultimele alegeri parlamentare, din 2023. FOTO: Captură video

Cozi uriașe s-au format la secțiile de votare din Serbia, unde alegătorii au mers să voteze la alegerile anticipate convocate de Aleksandar Vučić. Inclusiv acesta a stat la coadă pentru a vota, în contextul în care manifestațiile conduse de studenți reprezintă cea mai mare provocare la adresa puterii sale din ultimii ani.

Observatorii electorali locali au declarat că prezența la vot în primele trei ore a fost de peste două ori mai mare decât la ultimele alegeri parlamentare, din 2023, potrivit WP.

Sute de oameni au stat la coadă în fața numeroaselor secții de votare din capitala Serbiei, Belgrad, încă de la primele ore de la deschiderea urnelor.

În capitala Belgrad, Vučić a stat alături de soția sa la coadă timp de aproape două ore înainte de a vota. Ulterior, le-a declarat reporterilor că speră ca ziua alegerilor să se desfășoare în liniște și că el și partidul său vor respecta rezultatul scrutinului.

... ? Voting is taking place in Serbia today. People have been lining up since 6 a.m. Among them is Aleksandar Vučić, whose rule students have been protesting against for the past two years. Everyone is standing in line, yet no one approaches him to say hello, no one offers a handshake, and no one shows even the slightest bit of enthusiasm. What a humiliating sight! — Molitva Duse (@MolitvaDuse) October 25, 2026

Vučić, despre prezența mare la urne

„Voia poporului este voia lui Dumnezeu: vox populi, vox dei”, a declarat Vučić. „Dacă pierdem, vom recunoaște voința electoratului. Dacă vom câștiga, nimeni nu ne va lua victoria.”

Vučić a spus că tabăra sa va anunța estimări credibile la aproximativ trei ore după închiderea urnelor, la ora locală 20:00. Întrebat dacă prezența aparent ridicată la vot înseamnă că oamenii își doresc o schimbare, el a răspuns: „Să așteptăm rezultatul”.

După ce a votat în orașul Novi Sad, din nordul Serbiei, Ilija Srdanović, medic și primul pe lista celor 250 de candidați ai mișcării de tineret, a declarat că cozile lungi anunță „o prezență record la vot în istoria recentă a Serbiei”.

„Sper ca această zi să se desfășoare într-o atmosferă democratică și în pace și să alegem în mod legitim un nou guvern în Serbia”, a declarat Srdanović.

Alegătorii au stat la coadă și la secțiile de votare din Novi Sad, unde 16 persoane au murit în urmă cu doi ani, după prăbușirea copertinei unei gări, potrivit rferl.org.

Incidentul a stârnit furie la nivel național, în contextul informațiilor potrivit cărora corupția ar fi contribuit la deficiențele de construcție care au dus la accident.

Acest eveniment, alături de suspiciunile că Vučić împinge țara spre autoritarism, a alimentat manifestațiile conduse de studenți și apariția unei noi generații de candidați politici.

Vučić, care a convocat alegerile anticipate în septembrie, a demisionat din funcția de președinte în timpul celui de-al doilea mandat pentru a candida din nou la funcția de prim-ministru.

Ce arată sondajele

În pofida manifestațiilor studențești, mulți sârbi îi atribuie meritul pentru creșterea economică a țării și pentru cheltuielile guvernamentale destinate unor proiecte precum construirea de noi autostrăzi și școli.

Izbori u Srbiji. Ogromne gužve na biralištima. Ovo je Novi Sad. https://t.co/rxsSMaHy55 — Istraga.ba (@IstragaB) October 25, 2026

Sondajele de opinie indică o cursă strânsă între susținătorii lui Vučić și contracandidații care promovează reforme, a căror agendă include eliminarea corupției și îmbunătățirea sistemului de învățământ.

Lista Studenților cuprinde 250 de candidați în mare parte necunoscuți, printre care fermieri, profesori universitari și actori. Gruparea este condusă de un medic cardiolog.

Vučić și susținătorii săi din Partidul Progresist Sârb au respins acuzațiile de corupție și represiune, iar președintele a susținut că mișcarea studențească este finanțată de agenți străini.

Un sondaj Ipsos publicat pe 22 octombrie arăta că Partidul Progresist Sârb se afla în frunte, cu 47% din voturile estimate, față de 40% pentru reformiștii conduși de studenți.