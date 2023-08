Ele sunt Cristina și Svetlana: cântau pe stradă, înainte să cadă racheta rusească la Zaporojie

Este vorba de două tinere, Cristina și Svetlana, care cântau pe stradă cu vocea și chitara, asemenea multor artiști aspiranți din Ucraina, care încearcă să-i facă pe oameni să suporte mai ușor ororile războiului declanșat de Rusia.

"Cristina și Svetlana cântau pe stradă, în Zaporojie, cu o oră înainte de atacul cu rachete rusești asupra orașului (...)

Una dintre ele a murit ieri, la locul loviturii. Avea 19 ani. Cealaltă fată a murit astăzi la Terapie Intensivă. Avea 21 de ani.

Cele mai profunde condoleanțe familiilor lor.Rusia trebuie să plătească", a scris consilierul politic în completarea clipului cu cele două tinere ucise în bombardament.

Khrystyna and Svitlana were singing in the street in Zaporizhzhia an hour before a Russian missile strike on the city, and this video of them was filmed.



One of them died yesterday at the site of the strike. She was 19 years old. The other girl died in the ICU today. She was 21.… pic.twitter.com/1CoJFJg2dp