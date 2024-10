Cum a fost eliminat liderul Hamas. Imagini cu Yahya Sinwar înainte să fie ucis. Se ascundea și arunca cu lemne într-o dronă israeliană

Yahya Sinwar a fost surpins de o dronă, chiar înainte să fie ucis de armata israeliană. Foto: Captură video

Armata israeliană a publicat o înregistrare video surprinsă din dronă cu liderul Hamas Yahya Sinwar chiar înainte de a fi ucis. Acesta ar fi ieșit dintr-un tunel din Rafah al organizației teroriste pentru a aduna provizii în momentul în care a fost observat de soldații israelieni.

Cu fața acoperită și ascuns în spatele unor scaune la etajul unei clădiri, Sinwar aruncă cu pietre și cu un băț spre drona care îl filma. Imediat după acest moment, israelienii au tras în clădire cu un tanc și l-au ucis pe liderul Hamas.

Drone Footage showing the Leader of Hamas, Yahya Sinwar armed with a Stick and hiding behind several Chairs on the Second Floor of a Building, right before his Elimination. pic.twitter.com/a3tOcfFXWV — OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2024

Se crede că Sinwar și câteva gărzi de corp au plecat recent dintr-un tunel din apropiere și încercau să adune provizii pentru o ședere prelungită, când au fost observați de soldații israelieni. Soldații au deschis apoi focul asupra grupului, făcându-i să se ascundă într-o clădire înainte ca aceasta să fie distrusă mai târziu de focul tancurilor și alți explozivi. Aproape întreaga întâlnire a fost filmată de o dronă israeliană.

„Yahya Sinwar, liderul Organizației Teroriste Hamas, care a fost responsabil pentru masacrul din 7 octombrie, a murit. Sinwar a fost responsabil pentru cel mai brutal atac împotriva Israelului din istoria noastră, când teroriștii din Gaza au invadat Israelul; au masacrat israelienii în casele lor; au violat femeile noastre; au ars de vii familii întregi și au luat peste 250 de bărbați, femei, copii și bebeluși ca ostatici în Gaza. 101 ostatici rămân încă în captivitate în condiții brutale. În ultimul an, Sinwar a încercat să scape de justiție. El a eșuat. Am spus că îl vom găsi și îl vom aduce în fața justiție și am făcut-o. Yahya Sinwar a fost cel care a decis să poarte război cu Israelul în timp ce se ascunde în spatele civililor din Gaza”, a declarat joi seara purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israelului, contraamiralul Daniel Hagari.

O imagine dată publicității de armata israeliană arată momentul în care trupul lui Yahya Sinwar a fost scos din clădirea în care a fost eliminat în apropiere de Rafah, în sudul Gazei. Se spune că au fost găsite documente importante asupra sa.

An Image claimed to show the moment that the Body of Yahya Sinwar, the Senior Leader of Hamas, was removed from the Building he was Eliminated in near Rafah in Southern Gaza. pic.twitter.com/sUholvO6y7 — OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2024

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi seara că moartea liderului Hamas, Yahya Sinwar, oferă şansa păcii în Orientul Mijlociu. Cu toate aceste, Netanyahu avertizat că războiul din Gaza nu s-a încheiat şi că Israelul va continua până când ostaticii se vor întoarce acasă