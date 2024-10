Cum au ajuns 55 de măicuțe dintr-un stat-cheie pentru alegerile din SUA să fie acuzate de fraudă electorală

Teoriile conspirației pregătesc terenul pentru contestațiile post-electorale. Sursă foto: Getty Images

În plină bătălie electorală în Pennsylvania, un propagandist republican a generat o controversă legată de o presupusă fraudă electorală, afirmând că zeci de votanți „fantomă” erau înregistrați la o adresă fără locuitori, notează CNN. Însă cei „invizibili” de pe East Lake Road s-au dovedit a fi 55 de călugărițe benedictine, cu zeci de ani de istorie și implicare în comunitate. Măicuțele au răspuns ferm, subliniind că sunt cetățeni activi și eligibili să voteze, refuzând astfel să lase o falsă teorie a conspirației să umbrească adevărul.

Pentru un propagandist republican care mergea din ușă în ușă pentru a scoate la vot americanii din statul Pennsylvania, aflat în plină bătălie electorală, adresa de pe East Lake Road din Erie trebuie să fi părut o dovadă a tipului de fraudă electorală generalizată pe care mulți din partidul său o reclamă de când Donald Trump a pierdut alegerile în favoarea lui Joe Biden în 2020. La adresa respectivă, unde se află o biserică catolică, erau înregistrați 53 de alegători, dar niciunul nu locuia acolo, a afirmat Cliff Maloney, un agent conservator și fondator al The Pennsylvania Chase, pe X, într-o postare care a devenit rapid virală.

Dar au existat alegători la acea adresă - zeci, de fapt. Cincizeci și cinci de călugărițe greu de ratat de la Benedictine Sisters of Erie.

Un așa-numit vânător de buletine de vot, care merge din ușă în ușă încurajând alegătorii să returneze buletinele de vot trimise prin poștă, a ratat cumva parcarea aglomerată și zona de recepție plină de viață în care măicuțele se plimbau între locuințele lor simple și vitraliile impresionante din capelă.

Citește și Trump se laudă că va opri războiul din Ucraina în seara alegerilor: Nu trebuie să aștept până în 20 ianuarie

„Suntem obișnuiți să fim acuzați de lucruri precum faptul că suntem prea activi. Și întotdeauna am fost foarte vocale cu privire la pace și justiție”, a declarat sora Annette Marshall pentru CNN într-un interviu acordat joi. „Dar nu am auzit niciodată să fim acuzate de fraudă. ... Sau de a nu exista”.

Mănăstirea se află în Erie încă din anii 1850 și s-a mutat în clădirea actuală în 1969, în parte finanțată de surori care au format un grup de musical real „Sister Act” pentru a strânge fonduri. Majoritatea rezidenților locuiesc acolo de zeci de ani și sunt profund implicați în comunitate.

„Suntem în Erie din 1856 și facem treabă bună. Aceste surori nu merită să fie înjosite de niște informații eronate conform cărora am fi o farsă, o fraudă”, a declarat stareța, sora Stephanie Schmidt.

Maloney conduce un grup care încurajează republicanii să voteze prin corespondență și face parte dintr-o rețea mai mare, adesea coordonată, de conservatori care pun la îndoială securitatea alegerilor, sugerând o fraudă generalizată în cazul voturilor prin corespondență, împărtășind povești necoroborate despre mașini care schimbă voturi și îndemnând alegătorii să fie atenți și să documenteze presupusele abateri.

Cu toate acestea, dovezile în sprijinul îngrijorărilor lor rămân la fel de puține ca în cazul alegerilor din 2020, iar oficialii locali încearcă în mod activ să combată valul de afirmații false și înșelătoare - precum cea a lui Maloney - care s-au răspândit ca un foc de paie pe rețelele sociale.

Într-o postare pe social media joi seara, secretarul de stat din Pennsylvania, Al Schmidt, a declarat că a vorbit cu sora Schmidt pentru a-i mulțumi pentru că a ținut piept dezinformării electorale.

Maloney nu a răspuns la solicitarea CNN de a comenta.

„Oamenii pot vota pentru oricine doresc să voteze, dar să nu mintă”

Peste două săptămâni, toți ochii vor fi ațintiți asupra comitatului Erie, unul dintre cele doar două comitate cu adevărat oscilante din cel mai important stat oscilant din țară. Barack Obama a câștigat comitatul în 2008 și 2012, dar Trump a câștigat Erie în 2016, urmat de o victorie a lui Biden în cel mai nordic comitat din Pennsylvania în 2020.

Orașul a asistat la campanii non-stop din partea ambelor partide în acest ciclu electoral.

„Este intens”, a spus sora Schmidt, în vârstă de 72 de ani. Dar chiar dacă își îndeamnă turma să voteze, Surorile Benedictine sunt o organizație nepartizană. Ele nu susțin un partid sau un candidat. „Fiecare soră își votează conștiința”, a spus ea.

Unii, precum sora Diane Rabe, au trimis deja prin poștă buletinul de vot. Altele intenționează să voteze în ziua alegerilor, în ciuda programului lor încărcat.

Pentru că Surorile Benedictine nu stau locului.

Multe dintre ele au fost profesoare sau asistente sociale în tinerețe și, de când s-au pensionat, au acceptat slujbe cu normă întreagă la mănăstire. Sora Marshall, acum în vârstă de 80 de ani, conduce lucrarea Bisericii privind schimbările climatice și este responsabilă de sute de persoane afiliate comunității monahale. O altă soră, de asemenea în vârstă de 80 de ani, a preluat ministerul ospitalității după 35 de ani în care a lucrat pentru banca de alimente.

Măicuțele sunt în mare parte sănătoase - sora Theresa Zoky, istoricul și arhivarul personal al mănăstirii, a căzut pe aeroportul O'Hare din Chicago în urmă cu câteva săptămâni și se deplasează într-un scaun cu rotile în timp ce piciorul i se vindecă - dar toate sunt în viață și eligibile pentru vot.

Potrivit unui mesaj text pe care Maloney l-a postat pe X, solicitantul a intrat în mănăstire și i s-a spus că nimeni nu locuiește acolo. Dar niciuna dintre surorile care lucrau la recepție nu își amintește să fi văzut sau să fi vorbit vreodată cu un reprezentant politic, potrivit directorului de comunicare al congregației, sora Linda Romey.

„Nicio soră nu-i va spune asta”, a spus sora Diane Cook. „Dacă s-ar duce la recepție și ar întreba cine locuiește aici, probabil că i-ar da o listă cu toate surorile care locuiesc aici.”

„Nu suntem un grup care să se lase călcat în picioare în halul ăsta”, a spus sora Cook.

„Oamenii pot vota pe oricine doresc să voteze, dar să nu mintă”, a adăugat ea.

Teoriile conspirației pregătesc terenul pentru contestațiile post-electorale

Un volum ridicat de voturi prin corespondență și prin absență în state-cheie, precum Carolina de Nord, Michigan, Pennsylvania și Nevada, a generat deja un val de procese conduse de republicani, care contestă orice, de la sigilarea corespunzătoare a plicurilor pentru voturile prin corespondență până la ștampila poștală corectă, pregătind terenul pentru potențiale contestații ale alegerilor.

Conservatorii precum Maloney recunosc avansul democraților în ceea ce privește voturile prin corespondență și văd o oportunitate. Dacă Trump ar putea obține 33% din voturile prin corespondență, Maloney i-a spus lui Roger Stone, un vechi agent republican, într-un podcast la începutul acestei luni, „nu poate pierde, deoarece modelele de participare republicană sunt în afara graficelor”.

Maloney și-a lansat operațiunea la începutul anului 2024 cu scopul de a bate la o jumătate de milion de uși în Pennsylvania și de a crește rata voturilor republicane prin corespondență.

În ultimele săptămâni, eforturile populare ale republicanilor în state cu tendințe schimbătoare, precum Pennsylvania, au fost amplificate de Elon Musk, care și-a pus degetul - și portofelul - pe balanța pentru Trump.

America PAC, finanțată în mare parte de fondatorul Tesla, și Turning Point Action și-au unit forțele în Wisconsin la începutul acestei luni, desfășurând sute de „vânători de buletine de vot” plătite.

Citește și Donald Trump le-a făcut plângere laburiștilor britanici pe care îi acuză că o ajută ilegal pe Kamala Harris în campanie

Atunci când Maloney a afirmat că măicuțele din Erie erau implicate în fraudarea votanților, America PAC a redistribuit postarea, amplificând și mai mult afirmația falsă.

Deși majoritatea Surorilor Benedictine nu țin pasul cu rețelele de socializare, ele înțeleg puterea acestora - mai ales în timpul alegerilor - și i-au cerut public lui Maloney „să dea socoteală pentru postarea sa flagrant falsă”.

Maloney a recunoscut controversa pe X.

„Dacă cele 53 de persoane înregistrate la această adresă sunt alegători legali... atunci îi încurajez să își exercite dreptul la vot”, a postat Maloney.

Dar pentru surori, acest lucru nu este suficient.

„Tot ce ar trebui să facă este să spună: 'Ne pare rău. Ceea ce am spus nu a fost adevărat'. Iar noi am putea spune, 'OK'. Și asta ar fi sfârșitul. Dar ei nu vor face niciodată asta”, a spus sora Cook.

Acestea fiind spuse, Maloney este întotdeauna binevenit în vizită.

„Mi-ar plăcea să-l aduc aici și să-i arăt casa și să-l fac să înțeleagă ce face comunitatea, din ce facem parte”, a spus sora Cook, „pentru că este evident că nu știe”.