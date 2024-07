Cum l-a afectat infecția cu COVID pe Joe Biden: "Are o stare generală de rău"

Președintele Joe Biden prezintă, încă, simptome ușoare ale căilor respiratorii superioare, ca urmare a infecției recente cu Covid-19, relatează presa americană, care îl citează, joi, pe medicul liderului de la Casa Albă, Kevin O'Connor.

"Președintele nu are febră, iar semnele sale vitale sunt normale. El continuă să primească Paxlovid și va continua să gestioneze treburile poporului american", se mai spune în documentul citat.

Biden a fost testat, miercuri, pozitiv pentru Covid, în timp ce se afla în Las Vegas pentru o serie de evenimente.

Anunțul în acest sens a fost făcut de Casa Albă.

"(Biden) este vaccinat și se confruntă cu simptome ușoare", a spus secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre.

Simptomele lui Biden includeau, miercuri, scurgeri nazale, tuse neproductivă și stare generală de rău, conform informațiilor oficiale preluate de presa americană.

Biden însuși a precizat, miercuri, pe contul oficial X (@POTUS) că se simte bine, dar că se va izola pe parcursul recuperării și va continua să lucreze pentru poporul american.

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.



I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.