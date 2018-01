Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a avut loc, sâmbătă, în vestul Iranului, a anunţat televiziunea iraniană.

Cel puțin opt persoane au fost rănite, relatează Reuters.

A 5.1-magnitude #earthquake hit Iran’s western Kurdish province of Kermanshah (#Kermanshan) injuring at least eight people. #TwitterKurdshttps://t.co/MhzUsZaMJZ