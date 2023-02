Cutremur în Turcia şi Siria | Peste 21.000 de morţi şi 80.000 de răniţi. 1 milion de oameni fără locuinţe

Bilanțul catastrofei din Turcia și din Siria este unul cutremurător. Până la această oră sunt deja peste 21.000 de morți. Aproape 80.000 de răniți și mai bine de 1 milion de oameni au rămas fără locuință.

Cu toate acestea, pompierii nu și-au pierdut speranța. Peste 100.000 de salvatori din întreaga lume fac în continuare eforturi disperate pentru a mai găsi supraviețuitori după cele două seisme de luni.

De la o oră la alta însă, șansele ca cineva să mai fie găsit în viață scad considerabil.

În Turcia este deja, încă de la începutul cutremului, o echipă Antena 3, CNN,

Cristi Popovici, George Chironică sunt acum la Gaziantep și vin cu cele mai importante informații. Întreaga noapte au căutat salvatorii printre ruinele blocurilor prăbușite. Din păcate, nu au mai fost găsiți supraviețuitor, iar șansele unor miracole sunt din ce în ce mai mici.

Spun specialiștii că cei care ar fi supraviețuit prăbușirii clădirii, cel mai probabil ar fi decedat din cauza hipotermie. Este extrem de frig. Noaptea temperaturile scad spre -5 -6 grade Celsius așa că șansele ca cineva să mai fie găsit în viață sunt undeva spre 2-3 %.

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunţat joi pe contul său de Twitter că se află "în drum" spre Siria, lovită luni, ca şi Turcia vecină, de un cutremur al cărui bilanţ total depăşeşte deja 20.000 de morţi, notează AFP.



"Sunt în drum spre Siria, unde OMS sprijină asistenţa medicală esenţială în zonele afectate de recentul cutremur, bazându-ne pe munca noastră de lungă durată în ţară", a scris Tedros Adhanom Ghebreyesus.

On my way to #Syria, where @WHO is supporting essential health care in the areas affected by the recent earthquake, building on our long-standing work across the country. pic.twitter.com/VUA6xg0OZW