Daria Dughina, înmormântată la Moscova | "Nicio milă pentru asasini", promite Serghei Lavrov

Fiica ideologului ultranaționalist Aleksandr Dughin a fost înmormântată marți, la Moscova, după o ceremonie la care au participat sute de persoane.

Dughina a fost ucisă sâmbătă seara, în explozia unei bombe amplasate sub mașina sa.

La fel ca și tatăl său, ea susținea deschis ofensiva militară rusă în Ucraina.

"A fost o crimă barbară pentru care nu există scuză. Din ce am înțeles, FSB a stabilit deja faptele, care sunt în prezent investigate. Sper că ancheta se va încheia în curând și, în urma ei, nu va exista nicio milă pentru organizatori, comanditari și executanți", a reacționat, marți, șeful diplomației ruse.", a reacționat, marți, șeful diplomației ruse.

Rusia a construit deja o versiune publică, pe baza informațiilor publicate de FSB, serviciul de securitate rus, succesor al fostului KGB.

Conform acestei versiuni, Daria Dughina a fost ucisă de o femeie ucraineană, Natalia Vovk, care după atentat a fugit în Estonia.

Atentatul ar fi fost planificat de serviciile secrete ucrainene, susține FSB.

Farewell to political scientist and journalist Daria Dugina begins in Moscow pic.twitter.com/JfYJybsPTn