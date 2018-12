Descoperire cutremurătoare lângă Strasbourg! Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de atentat

Mai multe morminte au fost vandalizate cu mesaje antisemite, în Strasbourg, chiar cu câteva ore înaintea tragediei de la Târgul de Crăciun.

Autoritățile au descoperit simboluri naziste și numerele 88, care simbolizează salutul nazist. Cimitirul evreiesc se află la aproximativ 20 de kilometri distanță de Strasbourg, scrie Daily Mail.

Cel puţin trei persoane au fost ucise şi alte 12 au fost rănite marţi seara într-un atac comis la Târgul de Crăciun din Strasbourg. Atacatorul care a strigat "Allah Akbar" este căutat de forţele de poliţie.



Un număr de 7.000 de soldaţi sunt desfăşuraţi permanent în cadrul dispozitivului Sentinelle şi alţi 3.000 pot fi mobilizaţi în orice moment pentru a consolida protecţia.

The desecration of the Jewish Cemetery in Herrlisheim in the Lower Rhine in #France is an insult to Memoryhttps://t.co/nYKkWNIylz pic.twitter.com/9tXjB3fPKI