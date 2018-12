Alertă de securitate ridicată la Strasbourg! Atacatorul de la târgul de Crăciun este încă în libertate

Franţa este în stare de urgenţă după atacul de la Strasbourg, al cărui autor nu a fost, încă, arestat.

Trei oameni au fost ucişi şi alți 12 răniţi, potrivit ministrului francez de Interne, după ce un individ a deschis focul în târgul de Crăciun din centrul oraşului.

Cine este autorul atacului armat din Strasbourg

Part of Strasbourg city center evacuated because of shooter close to Christmas market. Soldiers we talked to mentioned five wounded. pic.twitter.com/fkgAgjxqVI