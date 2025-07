Oana Țoiu a mers în Republica Moldova. Ministrul de Externe s-a întâlnit cu Maia Sandu

Ministrul de Externe Oana Țoiu în prima vizită oficială la Chișinău, alături de PReședinta Moldovei, Maia Sandu Foto: MAE

Ministrul de Externe Oana Țoiu s-a întâlnit marți cu Președinta Maia Sandu și alți oficiali moldoveni în cadrul primei sale vizite oficiale la Chișinău, unde a discutat și despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ⁠despre proiectele de cooperare în energie, infrastructură și cultură, precum și despre situația regională de securitate, a anunțat MAE marți într-un comunicat de presă.

Agenda discuțiilor a inclus chestiuni de actualitate privind procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ⁠avansarea proiectelor bilaterale de cooperare în energie, infrastructură, cultură și limba română consolidarea stabilității și rezilienței Republicii Moldova, ⁠consolidarea legăturilor comerciale dintre cele două state și ⁠îmbunătățirea infrastructurii de trecere la frontieră.

"Am venit aici într-un context extrem de important pentru ambele țări. La 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova vor alege un nou Parlament. România are încredere în drumul european și susține decizia care a fost clară la referendum în direcția acestui drum. Este important să ne asigurăm și noi, acasă, că avem infrastructura și sprijinul pentru o participare cât mai mare," a spus Oana Țoiu în discursul său de la Chișinău.

Ministrul Oana Țoiu a transmis angajamentul ferm al președintelui Nicușor Dan, al prim-ministrului Ilie Bolojan și al întregului Guvern al României pentru susținerea autorităților de la Chișinău în procesul de integrare europeană, în această perioadă esențială pentru viitorul european al Republicii Moldova.

De asemenea, ministrul român a punctat, în discuțiile avute la Chișinău, soliditatea relației României cu Republica Moldova, construită pe comunitatea de limbă, istorie și tradiții, precum și pe efortul comun dedicat integrării europene a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Au fost discutate progresele privind interconectările energetice (cum ar fi liniile Suceava – Bălți sau Vulcănești – Chișinău) și investiții comune în independența energetică a Republicii Moldova, în domeniul transporturilor și infrastructurii, precum și pe linia fluidizării traficului la frontiera comună. Aceste investiții generează beneficii concrete pentru cetățeni și companii din România și Republica Moldova.

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și situația regională de securitate și eforturile comune pentru combatarea atacurilor hibride, potrivit MAE.

"Avem cu toții în față, şi în România şi aici, exemplul la îndemână al României, unde transformările pozitive, fără precedent, aduse de integrarea în Uniunea Europeană asigură astăzi siguranța, pacea și prosperitatea de care am nevoie. Am venit și să mulțumesc pentru aportul pe care l-au avut și îl au cetățenii Republicii Moldova în această prosperitate a României și a drumului european, pentru că am construit asta și împreună şi în România. L-am asigurat pe domnul ministru Popșoi că România va continua să sprijine Republica Moldova ca și până acum în obiectivul consolidării rezilienței sale. Împreună, dar și alături de alți parteneri europeni, putem asigura gestionarea și prevenirea atacurilor hibride," a mai declarat Oana Țoiu.