Descoperire șocantă în Olanda, sub pământ. O familie a trăit nouă ani într-o pivniţă aşteptând „sfârşitul lumii”

Foto: pixabay.com

Poliţia din Olanda a descoperit un bărbat şi şase tineri cu vârste între 16 şi 25 de ani care trăiau în pivniţa unei ferme izolate din satul Ruinerwold, „aşteptând sfârşitul lumii”.



Familia a fost descoperită după ce fiul cel mai în vârstă a venit la un bar din apropiere de mai multe ori şi a fost foarte confuz.



„A venit din nou duminică şi era foarte confuz”, a declarat Chris Westerbeek, proprietarul barului din satul Ruinerwold, pentru televiziunea olandeză. „A comandat cinci beri şi le-a băut. Am avut o discuţie cu el şi mi-a spus că a fugit şi că are nevoie de ajutor. Apoi am sunat la poliţie”, a adăugat el.

Bărbatul, cu haine vechi, păr lung şi barbă, i-a spus lui Westerbeek că nu a ieşit din casă de nouă ani.



„A spus că are fraţi şi surori care trăiesc la fermă. El a spus că este cel mai în vârstă şi vrea să pună capăt modului în care trăiesc”, a mai spus proprietarul barului.

Poliţia a confirmat că a găsit familia şi investigaţia continuă.