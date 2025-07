Nicușor Dan, la coaliția voluntarilor pentru Ucraina: România e gata să contribuie la realizarea păcii și la descurajarea Rusiei

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că România este pregătită să contribuie la eforturile de realizare și menținere a păcii în Ucraina.

Dan a postat pe X un mesaj în acest sens, după ce a participat la reuniunea coaliției voluntarilor pentru Ucraina, coordonată prin videoconferință, din Marea Britanie, de premierul Keir Starmer și de președintele francez Emmanuel Macron.

Președintele român a precizat că țara noastră susține adoptarea următorului pachet de sancțiuni anti-Rusia, care a fost blocat de Slovacia.

Today I joined a very good meeting of the Coalition of the Willing convened by UK PM @Keir_Starmer and President @EmmanuelMacron to discuss further support for Ukraine. We welcomed the participation of US Special Envoy General Kellogg and Senators Graham and Blumenthal.



We all… pic.twitter.com/pS6IXq6C2z