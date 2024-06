Ambasadorul Andrei Muraru, despre festivalul „Romania Day on Broadway”: „Oferă oportunitatea de a vorbi despre ceea ce noi facem destul de puţin în afara țării”

Sursa foto: Facebook/ Andrei Muraru

''Romania Day on Broadway'' este o iniţiativă excelentă pe care o sprijinim, pentru că oferă oportunitatea de a vorbi despre cultura românească, despre tradiţii şi despre ceea ce noi facem destul de puţin în afara României, a declarat, duminică, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, potrivit Agerpres.

"Am fost pentru prima dată la acest festival acum doi ani, când ambasada a fost doar invitată, nu s-a implicat în organizare şi mi s-a părut o iniţiativă excelentă să ai acest bulevard faimos - Broadway din districtul financiar al New York-ului, oraşul care nu doarme niciodată, să ai o asemenea şansă. Şi anul acesta am decis să ne implicăm.

Deci ambasada a fost unul dintre organizatori, ne-am implicat financiar, am sprijinit acest festival, pentru că mi se pare o extraordinară oportunitate de a vorbi despre cultura românească, despre tradiţii, despre ceea ce noi facem destul de puţin în afara României, adică soft power, să ajungi la omul de rând, la americanul de rând şi să poată să guste, la propriu şi la figurat, puţin din România.

Am văzut câteva mii de români şi americani încă de la primele ore ale dimineţii, ca şi mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova, şi asta nu poate decât să ne bucure", a transmis ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Dan-Andrei Muraru.

Acesta a precizat că românii din SUA ar dori să vadă mai mult de la autorităţi iniţiative care să-i implice pe românii americani, pentru că puţini sunt organizaţi sub diferite iniţiative.

„Ne lipsește o bază de date mare, cu toţi absolvenţii de studii din România care au ajuns în America”

"Ceea ce ar dori românii din SUA să vadă de la noi sunt iniţiative care să îi implice pe românii americani, pentru că puţini sunt organizaţi sub diferite iniţiative, fie că e vorba de biserică sau de un centru comunitar sau de un festival de film care se organizează şi geografia locului îi împiedică să participe la astfel de manifestări pe foarte mulţi, deşi sunt aproape un milion de români americani în Statele Unite. Evident, acolo unde comunităţile sunt mai mari, cum este la Chicago de exemplu, e mult mai simplu să te organizezi şi să iniţiezi ceva, dar ei şi-ar dori să vadă nişte iniţiative care vin către ei şi care i-ar implica ca persoane individuale.

De exemplu, dacă eşti un profesor sau un cercetător la o universitate mare americană, sigur că ai vrea să să fii implicat, să ţi se ceară sfatul. Ori aici sigur ne lipsesc nişte instrumente, de exemplu o bază de date mare cu toţi absolvenţii de studii din România care au ajuns în America. Ceea ce ar fi o mare şansă, pentru că aproape în orice departament, în conducerea oricărui departament, în orice universitate americană găseşti un român", a punctat diplomatul român.

De asemenea, ambasadorul României în SUA a subliniat că sunt mulţi români care lucrează în mari companii din SUA şi ar putea să se implice financiar în diferite cauze din ţara noastră.

"De exemplu, pot fi susţinute iniţiative de jurnalism independent în România sau ONG-uri care construiesc spitale sau care merg în comunităţile sărace", a adăugat Muraru.

"Romania Day on Broadway" este cel mai mare festival românesc din Statele Unite ale Americii

Ambasadorul a menţionat că a întâlnit mulţi români de vârsta a doua sau a treia care trăiesc de 20-30 de ani în SUA, dar care îşi doresc să se întoarcă în ţară, fiind plăcut surprinşi de schimbarea radicală prin care a trecut România.

"Oriunde am mers m-au abordat români, e adevărat mulţi dintre ei la a 2-a sau a 3-a vârstă, deci oameni care se apropie de pensie, dar care doresc să se întoarcă acasă. Unii sunt cu totul decişi să o facă pentru că sunt foarte plăcut surprinşi de schimbarea radicală prin care a trecut România în ultimii 20 sau 30 de ani.

Gândiţi-vă că sunt oameni care au părăsit România la sfârşitul anilor '80 sau începutul anilor '90. E cu totul altă ţară. O ţară care şi-a mărit PIB-ul de patru ori din momentul când a intrat în Uniunea Europeană, o ţară care e de 20 de ani în NATO, care construieşte infrastructură. Sigur, e departe de a fi o ţară perfectă, dar după 20 - 30 de ani de America, să ştiţi că oamenii ajung la concluzia că s-ar putea să poţi trăi mai bine la unele vârste sau în unele zone în România, dacă ai un venit asigurat", a mai spus Dan-Andrei Muraru.

"Romania Day on Broadway" este cel mai mare festival românesc din Statele Unite ale Americii, eveniment care a ajuns în acest an la cea de-a 23-a ediţie, fondatorul festivalului fiind preşedintele Consiliului de Afaceri Româno-American (RABC), Ştefan Minovici.

Prezent la eveniment, acesta a apreciat sprijinul şi contribuţia Ambasadei României la Washington pentru organizarea "Romania Day on Broadway" precum şi pe cea a firmei CarmOlimp din Braşov, care a pus pe grătarele din inima New York-ului peste 6.000 de "Litălşi - nişte mititei".

"Sunt copleşit de prezenţa voastră aici, de atenţia pe care o daţi acest eveniment care este al vostru şi pentru voi. Meritele celor care organizează sunt relativ ok, dar fără voi nu există festival, fără voi nu există România. (...) Sincer, nu am fi putut face acest eveniment fără contribuţia şi suportul Ambasadei României la Washington şi a domnului ambasador Muraru. (...) Aş dori să-i mulţumesc şi domnului Valentin Şoneriu (director CarmOlimp n.r.) care a venit cu cei mai buni mici din România şi este un susţinător al acestui eveniment", a spus Ştefan Minovici.

În opinia sa, pe lângă momentele artistice şi degustările, evenimentul de pe Broadway ar trebui să-i apropie pe românii care trăiesc în SUA de românii de acasă, din România, dar şi de problemele cu care se confruntă.

"Această zi de celebrare trebuie să ne aducă mai aproape şi de cei de acasă şi de problemele cu care se confruntă. Va trebui să dăm mai multă atenţie noi generaţii, aceşti copii minunaţi pe care i-am văzut astăzi, dar mai ales cei pe care nu îi vedem, ce trăiesc în România, care trăiesc cu lipsuri, cu probleme, care nu au şcolarizarea corespunzătoare, care nu au cu ce să ajungă la şcoală.

Vorbim de cei în vârstă, care nu au sistemul de sănătate aşa cum s-ar cuveni şi ar trebui şi-şi fac griji de ziua de mâine. Nu putem să îi ignorăm pe cei de acasă, motiv pentru care trebuie luptat pentru o Românie mai bună, mai generoasă, mai umană. Acest festival va trebui să dureze, să existe, să supravieţuiască şi asta nu poate fi făcut de un om, nu poate fi făcut de un ambasador şi nici măcar de o grupare din comunitate. Aici vorbim de o generaţie care va prelua ştafeta în viitor", a transmis Ştefan Minovici.

"Romania Day on Broadway" a debutat în anul 2000, evenimentul fiind organizat în parteneriat cu Ambasada României din Statele Unite ale Americii, Consulatul General al României din New York şi Institutul Cultural Român. Evenimentul include un program artistic, având ca scop promovarea în rândul americanilor a celor mai frumoase aspecte ale culturii, obiceiurilor, valorilor şi tradiţiilor româneşti.