Mihai a plecat în Marea Britanie să lucreze pentru o companie uriașă. A ajuns să doarmă în gări și în trenuri, după ce a înțeles pe propria piele cum este sistemul britanic. Acum se gândește tot mai mult la România

Foto: captura video

Mihai a plecat în Marea Britanie să lucreze pentru o companie uriașă. A ajuns să doarmă în gări și în trenuri, după ce a înțeles pe propria piele cum este cu adevărat sistemul britanic.

Acum se gândește tot mai mult că s-ar putea întoarce acasă, dacă nu își găsește ceva de lucru.

Tânărul de 29 de ani și-a rupt piciorul în urma unui accident. Deși lucra legal pentru o firmă uriașă, Amazon, s-a trezit că nu i se poate plăti asigurarea medicală și nici ajutorul de șomaj pentru că nu îndeplinea condițiile. Și anume, un job constant timp de patru ani.

Astfel, românul a trebuit să renunțe la apartamentul pe care îl avea în chirie și a ajuns să doarmă prin gări și trenuri. „Era singurul loc unde puteam dormi și unde era cald. Mergeam pe toată rețeaua de căi ferate sărind din tren în tren. La sfârșitul zilei, coboram și dormeam pe un peron, până când trenurile porneau din nou. Am făcut asta timp de trei zile”, a mărturisit românul, potrivit Mirror.

Acum doarme în casa unui prieten, dar speră însă să-și găsească cât mai repede un loc de muncă, pentru că altfel va fi nevoit să se întoarcă în România.

„Am plătit taxe încă de când am ajuns în această țară, dar, din nefericire, am fost abandonat. Nimeni n-ar trebui să ajungă să trăiască pe străzi. În momentul de față îmi caut loc de muncă, dar e foarte greu să îmi găsesc, pentru că nu am o adresă permanentă”, a mai spus Mihai.