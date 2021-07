O româncă a fost condamnată pentru cel mai valoros furt individual din istoria Marii Britanii. "Un scenariu de Hollywood"

"Credem că este vorba despre furtul individual cu cea mai mare valoare care a fost comis vreodată în ţară", a declarat procurorul Oliver Mosley.

Potrivit acestuia, furtul a fost "o conspiraţie cu cel mai ridicat grad de sofisticare".

Lulu Lakatos, tâlhara care a furat diamantele, a pretins în 2016 că era o expertă în pietre preţioase.

Aceasta s-a prezentat sub pseudonimul"Anna" și a pretins că este mandatată de potenţiali clienţi ruşi pentru a evalua şapte diamante, conservate până la transferul lor într-o geantă cu lacăt, din seiful magazinului londonez Boodles.

Patronul magazinului, Nicholas Wainwright, a plecat pentru scurt timp să vorbească la telefon cu un potenţial cumpărător rus.

Românca a schimbat atunci diamantele cu pietricele obişnuite, în doar câteva secunde, în faţa unei martore, graţie unei tactici extraordinare, care a fost totuşi filmată de camerele de supraveghere.

Watch as convicted conwoman Lulu Lakatos swaps a bag of diamonds worth £4.2million for a bag of pebbles inside a high-end Mayfair jewellershttps://t.co/RFMvjhwAzp pic.twitter.com/y0MMU0dcHL