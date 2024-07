Spectacole, expoziții, degustări de bucate tradiționale și vin. Cel mai mare festival românesc din SUA a ajuns la a treia ediție

Foto: Facebook/Ambasada României în Statele Unite

Mii de oameni din toată America au fost prezenți timp de trei zile, în ciuda vremii caniculare, la spectacolele de dans și concerte, expoziții, degustări de bucate tradiționale și vin, demonstrații meșteșugărești de sculptură în lemn și olărit

A treia ediție a celui mai mare festival românesc din Statele Unite al Americii, “Romanian Weekend at The Wharf”, a avut loc pe încântătoarea promenadă The Wharf din Washington, DC, timp de trei zile, în perioada 12-14 iulie 2024.

Organizat de Ambasada României în S.U.A. și Institutul Cultural Român din New York, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș și cu sprijinul mai multor parteneri locali, evenimentul a adus în atenția a mii de oameni prezenți la festival în ciuda vremii caniculare, o ofertă culturală diversă și a subliniat specificul culturii tradiționale românești. Programul a inclus activități diverse precum concerte, spectacole de dans, lecturi performative, expoziții de cărți românești traduse în limba engleză, demonstrații meșteșugărești, activități pentru copii, expoziții de haine și bijuterii inspirate din motive tradiționale, degustări de vinuri și multe alte activități specifice și inspirate din cultura românească.

„Prin Weekend-ul românesc de la Washington dorim să marcăm atât aniversarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, ajuns anul acesta la 27 de ani de existență, cât și trecerea a 20 de ani de la aderarea României la NATO”, a spus ambasadorul României, Andrei Muraru, în deschiderea evenimentului. Ambasadorul Muraru a subliniat faptul că faptul că atât parteneriatul cu SUA cât și apartenența la NATO conferă României cele mai bune garanții de securitate din istoria țării, mai ales în contextul invaziei brutale și sângeroase a Rusiei din Ucraina împotriva Ucrainei. “România, împreună cu Statele Unite și partenerii NATO, va continua să sprijine lupta Ucrainei atât cât va fi necesar, pentru că libertatea este cel mai important lucru pe care îl avem cu toții”, a arătat Andrei Muraru. De asemenea, au mai rostit alocuțiuni directorul ICR New York, Dorian Branea, și vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Radu Daniel Trufan.

Programul expozițiilor și atelierelor a fost întregit de seria concertelor susținute de artiști relevanți precum Simion-Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Paula Hriscu, Vox Maris Chicago, Ansamblul de Dansuri Folclorice „Carpathia”, Andreea Rebăltescu.

Concertele au fost îmbogățite de o serie de lecturi performative captivante, derulate de organizația româno-americană Bucharest Inside the Beltway, din Denver, Colorado. Aceste lecturi au adus o notă de diversitate culturală evenimentului, fiind susținute de două protagoniste remarcabile, Lady Godiva și Domnica Rădulescu, precum și de artiștii locali Kennedi Neal și Julian Selman care au citit poeme de Alina Purcaru și Rucsandra Pop.

O altă atracție a festivalului au fost creațiile vestimentare și bijuteriile de inspirație folclorică ale designerului român Izabela Mandoiu dar și podoabele cu motive și simboluri românești create de Oxana Rusu, autoarea brandului Romotiv.

Din sfera meșteșugurilor și al atelierelor practice, publicul s-a putut bucura de demonstrațiile de olărit susținute de meșterul olar Vasile Chira din Cărbunari, precum și de demonstrații de sculptură în lemn oferite de meșterul Ioan Bârsan, ambii din Maramureș.

Oferta de prezentare a României a fost completată de expoziția interactivă de costume populare istorice prezentate de colecționarul Bogdan Banu, un stand de prezentare a ofertei de etno-turism și turism cultural din România, standuri ale celor mai importante organizații ale românilor din America, și, nu în ultimul rând, de standuri cu produse și vinuri românești, cu degustările aferente.

Cu ocazia festivalului a fost marcată și Ziua Universală a Iei, cu sprijinul cu ajutorul organizației comunitare Romanians of DC, ocazie cu care a fost citită Proclamația emisă în 2015 de primarul orașului Washington, aceasta fiind prima recunoaștere a iei românești de către un oficial din altă țară. Cu această ocazie, pe scena festivalului au participat purtători și admiratori ai cămășilor de in din S.U.A., România și Republica Moldova.

“Weekend-ul românesc de la Washigton / Romanian Weekend at The Wharf” s-a derulat anul acesta sub motto-ul amplului program anual de diplomație publică inițiat și coordonat de Ambasada României: „România - SUA: Un parteneriat pentru noi orizonturi economice. De 20 de ani împreună sub umbrela NATO”.