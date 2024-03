El este românul care a câştigat un "bacşiş" de 500.000 de lire, după ce a livrat pizza în Marea Britanie | Decizia sa după ce a încasat banii

Un român, în vârstă de 28 de ani, a câștigat un bacşiş de 500.000 de lire sterline după ce a fost chemat să livreze pizza, în urma unui concurs online.

Sursa foto: botb.com

Marius Preda, în vârstă de 28 de ani, locuiește alături de familia sa în Marea Britanie, acolo unde lucrează ca livrator de pizza.

Recent, românul a devenit fericitul câștigător al unui premiu de 500.000 de lire sterline, la un concurs online organizat săptămânal şi numit "Best of the Best -BOTB” ("Cel mai bun dintre cei mai buni”).

Practic, prezentatorul emisiunii BOTB, Christian Williams,a sunat la pizzeria unde lucra Marius şi, împreună cu echipa sa, a aşteptat ca acesta să vină şi să livreze comanda.

După ce l-a întrebat care a fost cel mai mare bacșiș pe care l-a primit de când lucrează în Marea Britanie, l-a anunţat că este câștigătorul premiului BOTB, crescând treptat suma. L-a final, românului i-a fost comunicat faptul că a câștigat cel mai "mare bacșiș" în valoarea de 500.000 de lire.

Şi deşi a fost extrem de fericit pentru acest premiu, românul şi-a surprins toţi cunoscuții când i-a anunţat că nu intenţionează să demisioneze.

Mai mult, a doua zi după ce a intrat în posesia marelui premiu, el s-a prezentat la serviciu, aşa cum făcea în mod obișnuit, notează botb.com.

În ceea ce privește banii câștigați la concurs, românul a declarat că are în vedere achiziționarea unei case pentru familia sa.