"Sper ca mama să-și amintească de mine". Româncă adoptată de o familie din Italia, strigăt de ajutor pentru a-și găsi părinții biologici

Elena a fost adoptată de o familie din Italia, după ce și-a petrecut primii ani din viață la orfelinat. Acum, românca luptă să-și găsească părinții biologici. "Sper ca mama să-și amintească de mine. Mereu îmi apare în vis", spune tânăra.

Sursa foto: Copiii niciodată uitați ai României | Facebook

Elena s-a născut în Râmnicu Vâlcea, în anul 2000, însă și-a petrecut primii ani din viață la orfelinat.

La vârsta de patru ani, Elena a fost adoptată de o familie din Italia, dar marele ei vis este acela de a-și cunoaște mama biologică.

Ea și-a spus povestea pe un grup de Facebook, acolo unde a cerut ajutor pentru a-și găsi familia din România.

Despre cea care a născut-o, Elena spune că nu vrea să-i reproșeze nimic, ci doar să o cunoască.

"Pentru mine, fiecare zi reprezintă o nouă speranță că-mi voi găsi mama care mi-a dat viață și frații sau surorile mele, dacă există.

Știu că am fost ceva timp și la orfelinat, iar la numai 4 anișori am fost adoptată în Italia. Din păcate, nu am prea multe informații despre familia mea de origine, dar am ceva semne particulare, așa că sper ca mama să vadă anunțul meu și să-și amintească de mine.

Am tot făcut căutări pentru a o găsi, dar fără succes. Acum, sper pentru prima dată cu adevărat să o găsesc și să-i pot povesti despre cei 23 de ani din viața mea fără ea.

Nu pot să o învinuiesc vreodată, nu vreau să o judec pentru cele întâmplate, vreau doar să o cunosc, să-i vorbesc, să știu că există în viața mea.

Știu că mama mea există pe acest pământ, că poate are familia ei, care putea fi și a mea. Mă gândesc mereu la ea și la frații mei.

Mereu îmi apare în vis, deși mi-aș dori atât de mult să nu fie vis, ci realitate, dar trăiesc neîntrerupt cu speranța de a-i regăsi. Vă rog, ajutați-mă să o găsesc!", a scris tânăra, pe Facebook.