Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, vine la București | Anterior, a vizitat Bulgaria, unde a cerut arme pentru Ucraina

Vizita lui Kuleba are loc la invitația omologului român, Bogdan Aurescu.

Cei doi vor avea consultări politice și vor susține ulterior o conferință de presă.

Joi seara, ministrul ucrainean a postat pe Twitter un mesaj în care menționează că a purtat discuții cu omologul din Republica Moldova și că salută interzicerea, de către autoritățile de la Chișinău, a panglicii ordinului "Sfântul Gheorghe", precum și a semnelor "Z" și "V", folosite ca simbol al agresiunii Rusiei în Ucraina.

Spoke with my Moldovan counterpart @nicupopescu. I welcomed Moldova’s ban on the ribbon of St. George and the signs ‘V’ and ‘Z’ used as symbols of Russian aggression and war crimes in Ukraine. We also discussed all important issues of the Ukrainian-Moldovan bilateral cooperation.