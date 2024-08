Donald Trump: „Aud că va fi un atac al Iranului în seara asta. Israelul va fi atacat în seara asta”

Fostul președinte american, Donald Trump, a declarat, luni, că, din informațiile pe care le are, Iran va ataca Israel în această seară.

"Aud că va fi un atac al Iranului în seara asta. Israelul va fi atacat în seara asta, vă spun chiar acum. Aud asta prin aceleași surse", a spus candidatul republican la alegerile prezidențiale din SUA în 2024, Donald Trump, la un eveniment electoral.

După ce a subliniat că aude știri pe această temă și că nu are "informații secrete" despre un atac iminent, el a adăugat: "Dacă aș fi președinte, nimeni nu ar vorbi despre acel cuvânt (n.r. atac) pentru că nu s-ar întâmpla, 100%".

TRUMP: “Right now, I’m hearing there’s going to be an attack tonight by Iran on Israel.” pic.twitter.com/U6pD2dZiJG