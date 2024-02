Donald Trump afirmă că ar încuraja Rusia "să facă orice vrea” țărilor NATO care nu plătesc destul pentru Apărare

Fostul preşedinte american, Donald Trump a afirmat că ar încuraja Rusia să facă ”orice vrea” oricărei ţări membră a NATO care nu îndeplineşte directivele privind cheltuielile cu Apărarea.

Sursa foto: Hepta I Zuma Press / Ken Cedeno

”NATO era falimentară până când am apărut eu”, a declarat Trump la un miting în Conway, Carolina de Sud.

”Eu am spus: Toată lumea va plăti. Ei au spus: Ei bine, dacă nu vom plăti, ne veţi proteja în continuare?. Eu am spus: Sub nicio formă. Nu le-a venit să creadă răspunsul”, a susţinut el, potrivit CNN.

Trump a spus că ”unul dintre preşedinţii unei mari ţări” l-a întrebat la un moment dat dacă SUA ar mai apăra ţara dacă ar fi invadată de Rusia, chiar dacă ”nu ar plăti”.

”Nu, nu v-aş proteja”, a relatat Trump că i-a spus acelui preşedinte. ”De fapt, i-aş încuraja să facă orice vor. Trebuie să plăteşti. Trebuie să îţi plăteşti facturile”, a afirmat el.

Casa Albă a reacționat imediat

Ulterior, tot în cursul zilei de sâmbătă, Casa Albă a numit afirmaţiile lui Trump ”îngrozitoare şi labile” şi a promovat eforturile preşedintelui Joe Biden de a sprijini Alianţa.

”Preşedintele Biden a restabili alianţele noastre şi ne-a făcut mai puternici în lume pentru că ştie că prima responsabilitate a fiecărui comandant este să ţină în siguranţă poporul american şi să respecte valorile care ne unesc. … Încurajarea invadării celor mai apropiaţi aliaţi de către regimuri criminale este îngrozitoare şi labilă – şi pune în pericol securitartea naţională americană, stabilitatea mondială şi economia noastră, acasă”, a afirmat, într-o declaraţie, purtătorul de cuvânt al Casei Albe Andrew Bates.

Nucleul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord îl reprezintă promisiunea apărării colective – aceea că un atac asupra unei naţiuni membre este un atac împotriva tuturor naţiunilor din alianţă.

Trump s-a plâns de mult timp cu privire la suma pe care alte ţări din NATO o cheltuie pentru Apărare, comparativ cu Statele Unite, şi a ameninţat în mod repetat că va retrage SUA din NATO.

Însă afirmaţiile sale de sâmbătă reprezintă cel mai direct indiciu că nu intenţionează să apere aliaţii NATO de un atac rusesc, dacă este reales.

De mai mulţi ani, Trump a descris în mod incorect cum funcţionează finanţarea NATO.

NATO are o ţintă care fiecare ţară membră să cheltuile minimum 2% din Produsul Intern Brut pentru Apărare, iar cele mai multe ţări nu îndeplinesc această ţintă. Însă cifra reprezintă o linie directoare şi nu o obligaţie şi nici nu generează ”facturi”; ţările membre nu au eşuat în a plăti partea lor din bugetul comun al NATO pentru funcţionarea organizaţiei.

Ca preşedinte, Trump a ameninţat, în privat, de mai multe ori, că retrage Statele Unite din NATO, potrivit New York Times.

Trump a descris NATO ca ”învechită” şi s-a situat pe aceeaşi linie cu preşedintele rus Vladimir Putin, care vrea să slăbească alianţa.

Trump l-a lăudat de multe ori pe Putin şi chiar a mers până acolo încât să îi ţină partea liderului rus în defavoarea comunităţii de informaţii din SUA în ceea ce priveşte interferenţa Rusiei în alegerile prezidenţiale din 2016.