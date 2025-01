Doron Steinbrecher, care are și cetățenie română, va fi eliberată duminică, în baza acordului dintre Israel și Hamas

Doron Steinbrecher, care are dublă cetățenie, israeliano-română, este una dintre cele trei femei ținute ostatice de Hamas, care vor fi eliberate duminică, parte a acordului de încetare a focului în Gaza care a intrat în vigoare. Celelalte două femei sunt Emily Damari și Romi Gonen, scrie Jerusalem Post.

Hamas a anunțat că Emily Damari, în vârstă de 28 de ani, Romi Gonen, în vârstă de 23 de ani, și Doron Steinbrecher, în vârstă de 31 de ani, vor fi eliberate. Eliberarea ar trebui să aibă loc astăzi după ora 16:00.

Emily Damari, Romi Gonen și Doron Steinbrecher vor fi eliberate azi. FOTO: Hostages Families Forum

În acord, 33 de ostatici vor fi eliberaţi în prima fază, în schimbul eliberării prizonierilor de securitate, a ajutorului umanitar şi a retragerii IDF (Forţele de Apărare ale Israelului) din unele zone din Gaza.

Israelul va elibera 30 de deţinuţi palestinieni pentru fiecare ostatic civil şi 50 de deţinuţi palestinieni pentru fiecare soldat israelian eliberat de Hamas. Ostaticii care urmează a fi eliberaţi în prima fază sunt cei care se încadrează în categoria umanitară, precum femeile, copiii, bătrânii sau răniţii.

