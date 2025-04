Universitatea Harvard nu acceptă pretențiile Casei Albe, Trump blochează subvențiile de 2 miliarde de dolari

Președintele universității, Alan Garber, a asigurat că Harvard „nu va abdica de la independența sa sau de la drepturile sale garantate de Constituție” / sursă foto: Gettu Images

Administrația Trump a anunțat luni blocarea a 2,2 miliarde de dolari subvenții pentru Universitatea Harvard, una dintre cele mai prestigioase universități din lume, după ce a refuzat să se conformeze cerințelor Casei Albe, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Harvard, ca și alte universități americane, a fost scena unei mobilizări studențești împotriva războiului purtat de Israel în Fâșia Gaza și vizată de Casa Albă de la revenirea la putere a lui Donald Trump.

„Forța de lucru comună pentru combaterea antisemitismului anunță înghețarea a 2,2 miliarde de dolari de subvenții multianuale”, detaliază un comunicat al Departamentului american al Educației, precum și cea a „contractelor multianuale în valoare de 60 de milioane de dolari”.

„Perturbarea procesului de învățare care a lovit campusurile în ultimii ani este inacceptabilă. Hărțuirea studenților evrei este intolerabilă. (...) Este timpul ca universitățile de elită să ia problema în serios și să se angajeze să facă schimbări semnificative dacă doresc să beneficieze în continuare de sprijinul contribuabililor”, se arată în comunicat.

Guvernul american a anunțat la sfârșitul lui martie că ia în considerare să priveze prestigioasa universitate de aproximativ 9 miliarde de dolari de subvenții federale în urma unei „evaluări complete”, acuzând-o că a permis „antisemitismului” să înflorească în campusul său.

La începutul lunii aprilie, el a transmis mai multe cereri conducerii universității, în special încetarea programelor „DEI” (diversitate, echitate și incluziune) și modificarea programelor care „alimentează hărțuirea antisemită”, potrivit unei scrisori publicate de Washington Post.

Alan Garber: „Protejarea libertății e interesul nostru comun”

Într-o scrisoare adresată studenților și profesorilor, președintele universității, Alan Garber, a asigurat că Harvard „nu va abdica de la independența sa sau de la drepturile sale garantate de Constituție”.

„Am informat administrația prin intermediul consilierului nostru juridic că nu vom accepta acordul propus. Universitatea nu va abdica de la independența sa și nu va renunța la drepturile sale constituționale.

Prescripția administrației depășește puterea guvernului federal. Aceasta încalcă drepturile la Primul Amendament ale Harvard și depășește limitele legale ale autorității guvernului în temeiul titlului VI. Și ne amenință valorile ca instituție privată dedicată căutării, producției și diseminării cunoașterii. Niciun guvern – indiferent de partidul care se află la putere – nu ar trebui să dicteze ce pot preda universitățile private, pe cine pot admite și angaja și ce domenii de studiu și cercetare pot urmări.

Am arătat foarte clar că nu ne luăm ușor datoria morală de a combate antisemitismul. În ultimele 15 luni, am luat multe măsuri pentru a aborda antisemitismul în campusul nostru. Intenționăm să facem mult mai mult”, a scris președintele universității, Alan Garber, notează The Harvard Gazette.

Administrația Trump a cerut în special un „audit” al opiniilor studenților și profesorilor de la Harvard, la care instituția a răspuns într-o scrisoare semnată de avocații săi: „Harvard nu este pregătit să accepte cereri care depășesc autoritatea legitimă a acestei administrații sau a oricărei alte administrații”.

În opinia lor, cererile administrației sunt „incompatibile cu Primul Amendament” și „încalcă libertățile academice garantate de mult de Curtea Supremă”.

Primul Amendament al Constituției americane garantează libertățile fundamentale, în special libertatea de exprimare.

Subvențiile federale reprezintă 11% din veniturile Harvard, dintr-un buget anual de 6,4 miliarde de dolari, potrivit datelor publicate de universitatea privată situată la Cambridge, lângă Boston, în nord-estul Statelor Unite.