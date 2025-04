Două avioane American Airlines s-au lovit pe pistă, pe aeroportul Reagan. Într-unul erau șase membri ai Congresului

Două avioane American Airlines s-au lovit pe pistă, pe aeroportul Reagan. FOTO Profimedia Images

Două avioane ale companiei American Airlines au fost implicate joi într-o coliziune ușoară pe pistă, pe Aeroportul Ronald Reagan Washington National, la doar trei luni după un accident aviatic mortal petrecut în apropiere. Șase membri ai Congresului se aflau la bordul uneia dintre aeronave, scrie BBC.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a transmis că aripa unui avion a atins o altă aeronavă aflată pe calea de rulare în jurul orei 12:45, ora locală. La bordul unuia dintre avioane se aflau șase membri ai Congresului Statelor Unite.

Deputatul republican din New York, Nick LaLota, a declarat că nimeni nu a fost rănit când aripa avionului în care se afla, o aeronavă staționată pe pistă, a fost „lovită ușor” de un alt avion.

Pe 29 ianuarie, 67 de persoane au murit în urma coliziunii dintre un elicopter militar și un avion de linie care se pregătea să aterizeze pe același aeroport.

„Să fii membru al Congresului vine cu experiențe unice în viață… cum ar fi ce s-a întâmplat chiar acum: în timp ce eram staționați pe pistă la DCA, un alt avion ne-a lovit aripa,” a scris LaLota pe platforma X (fosta Twitter). „Ne întoarcem la poartă, dar din fericire toți sunt bine,” a adăugat el.

Democrata Grace Meng din New York a scris pe X: „Sunt recunoscătoare că nimeni nu a fost rănit astăzi.”

Pe lângă Meng și LaLota, congresmanii Gregory Meeks (New York, democrat) și Josh Gottheimer (New Jersey, democrat) au confirmat că se aflau la bord. Alți doi colegi din Congres, Adriano Espaillat și Ritchie Torres – ambii democrați din New York – erau de asemenea pasageri în același avion, potrivit declarațiilor acestora.

FAA a precizat: „Aripa avionului American Airlines zborul 5490 a atins avionul American Airlines zborul 4522 pe o cale de rulare a aeroportului Ronald Reagan Washington National, în jurul orei 12:45, joi, 10 aprilie.”

„Zborul 5490, un Bombardier CRJ 900, se îndrepta spre Aeroportul Internațional Charleston din Carolina de Sud. Zborul 4522, un Embraer E175, era programat să ajungă la Aeroportul JFK din New York. FAA va deschide o anchetă.”

Aeroportul Ronald Reagan a transmis, printr-un comunicat, că operațiunile aeriene nu au fost afectate, iar ambele aeronave s-au întors la porțile de îmbarcare, fără ca vreun pasager sau membru al echipajului să fie rănit.

American Airlines a precizat că la bordul zborului 5490 se aflau 76 de pasageri, iar la bordul celuilalt avion, 67 de pasageri. Nu s-au înregistrat victime.

„Siguranța este prioritatea noastră absolută,” a transmis compania aeriană într-un comunicat trimis pe email. „Ne cerem scuze pasagerilor pentru această experiență.” „Ambele aeronave au rulat până la terminal și au fost scoase din serviciu pentru a fi inspectate de echipele noastre de întreținere,” a mai adăugat compania. „Daunele sunt limitate la o porțiune mică – wingletul – de pe fiecare dintre cele două aeronave.”

Între timp, continuă ancheta privind accidentul tragic din ianuarie, când un zbor American Airlines care venea din Wichita, Kansas, s-a ciocnit în aer cu un elicopter militar Sikorsky H-60 Black Hawk în timp ce se pregătea să aterizeze pe aeroportul Reagan.

Cauza accidentului din ianuarie nu este cunoscută, dar un raport preliminar al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a recomandat interzicerea anumitor tipuri de zboruri cu elicopterul în apropierea aeroportului.