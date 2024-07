Două pistoale, cu care Napoleon a vrut să se sinucidă, sunt vândute la licitație pentru aproape 1,7 milioane de euro. Sunt considerate „comori naționale” în Franța

L’Empire à Fontainebleau ?️ ▶️ Maître Osenat vous présente l’objet phare de notre prochaine vente Empire, organisée conjointement avec Rossini Maison De Ventes Aux Encheres : cette paire de pistolets ayant appartenu à Napoléon Ier, offerte au général de Caulaincourt dans la nuit du 12 au 13 avril 1814 au Château de Fontainebleau. ⚔️ Après les ventes du sabre de Marengo (4,5 millions d’euros), et du bicorne emblématique de Napoléon (2 millions d’euros), symboles de la gloire de l’Empereur, nous avons l’immense fierté de vous proposer à la vente ces armes qui témoignent du moment le plus sombre de la vie de Bonaparte. ? Ne manquez pas cette vente historique et unique : rendez-vous le 7 juillet à 14h à Fontainebleau ! Informations et catalogue ? https://bit.ly/3VLc23m