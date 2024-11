„Drill, baby, drill”. Trump îl numește pe Doug Burgum la șefia internelor americane și promite repornirea forajului petrolier intens

Guvernatorul Dakotei de Nord, Doug Burgum, va fi noul șef al Departamentului de Interne în administrația Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, l-a nominalizat pe guvernatorul statului Dakota de Nord, Doug Burgum, pentru poziția de secretar al internelor. Donald Trump a reiterat poziția sa din campanie cu legătură la redeschiderea operațiunilor de forare intensă, care s-ar putea dovedi catastrofale pentru mediu, în contextul crizei climatice.

Doug Burgum, un fost patron al unei firme de software pe care a vândut-o Microsoft, a candidat în alegerile preliminare republicane, însă s-a retras înainte de startul primei competiției electorale și și-a anunțat susținerea pentru Donald Trump. Burgum fusese unul dintre candidații de pe lista scurtă pentru poziția de vicepreședinte, loc ocupat până la urmă de senatorul de Ohio, JD Vance.

Provenind dintr-un stat „fortăreață republicană”, Burgum urmează să conducă, din ianuarie, politica energetică americană și să implementeze agenda de forare intensivă pentru petrol promisă de Donald Trump în campanie.

„El va conduce Departamentul de Interne şi asta va fi fantastic”, a anunţat Donald Trump la o gală organizată, joi, la reşedinţa sa, la Mar-a-Lago, în Florida, precizând că va face un anunţ oficial pe 15 noiembrie.

Departamentul pentru Interne (Department of the Interior - eng.) nu este un echivalent al ministerelor de interne europene (Homeland Security, fiind mai degrabă un echivalent potrivit pentru acestea). El se ocupă cu gestionarea teritoriului aflat sub controlul guvernului federal american - un sfert din teritoriul SUA - parcuri naționale și teritorii ale populațiilor native.

Joe Biden a plasat acest departament în centrul politicii sale de luptă împotriva modificărilor climatice şi a încurajat acordarea de permise pentru proiecte de energie eoliană şi solară pe mare, într-un program care permite închirierea teritoriilor în scopul conservării, la fel ca în scopul exploatării acestora.

Donald Trump intenţionează să le exploateze pentru a-şi pune în aplicare progranul pe care l-a rezumat simplu „Drill, baby, drill”.

Acest slogan promite o extindere a forajului petrolier în vederea scăderii la jumătate a facturii energetice, o promisiune de campanie a lui Donald Trump.

Guvernatorul Doug Burgum este foarte apropiat de Harold G. Hamm, un miliardar care conduce Continental Ressources, una dintre cele mai mari companii petroliere din America, un donator generos al campaniei lui Donald Trump.

Doug Burgum urmează să fie însărcinat să extindă producţia petrolieră, de gaze naturale şi minieră în mare şi pe terenurile federale.

Acest lucru ar putea conduce la o creştere a concesiunilor noi în Golful Mexic şi pe teritoriile federale în state producătoare de petrol ca Wyoming sau New Mexico.

Activităţile de forare pe teritorii şi în ape federale reprezintă aproape 25% din producţia petrolieră americană şi 12% din producţia de gaze naturale.