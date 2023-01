La nivel mondial tot mai multe persoane printre care şi oameni celebri acuză că au avut reacții adverse după vaccinare.

Reamintim că, de la începutul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 și până la sfârșitul anului 2021, în România au fost clasificate 19.716 cazuri ca reacții adverse post vaccinare (RAPI) dintre care 17.567 (89.1%) au avut manifestări generale.

Din rândul cazurilor RAPI cu manifestări generale în baza documentelor medicale și a investigațiilor efectuate, cele mai importate cazuri au fost diagnosticate cu raport:

Un caz similar a raportat şi miliardarul Elon Musk are a mărturisit pe Twitter cum s-a simțit.

"Câteva zile am simțit că mor. Sper că nu există daune permanente, dar nu știu", a scris Elon Musk pe Twitter.

Acesta a mai spus că și vărul său mai tânăr, aflat într-o stare bună de sănătate, a trebuit să fie internat cu miocardită după administrarea vaccinului anti-Covid 19.

Întrebat de un utilizator de ce s-a imunizat și cu a doza cu doza a doua, Elon Musk a scris că a fost nevoit să o facă, întrucât era o cerință pentru a putea zbura spre Germania.

I had major side effects from my second booster shot. Felt like I was dying for several days. Hopefully, no permanent damage, but I dunno.