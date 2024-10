Elon Musk a donat 75 de milioane de dolari pentru Donald Trump și a devenit unul dintre principalii sponsori ai republicanului

Multi-miliardarul Elon Musk a ajuns să dețină un rol crucial în efortul politico-electoral de readucere a lui Donald Trump la Casa Albă, relatează The Guardian.

În decurs de doar trei luni, fondatorul Tesla și SpaceX a donat aproximativ 75 de milioane de dolari unei structuri pe care a fondat-o și care este menită să-i atragă pe cetățeni la vot în sprijinul candidatului republican, potrivit sursei citate.

America PAC (sau Comitetul de Acțiune Politică America) a cheltuit circa 72 de milioane de dolari în perioada iulie-septembrie, conform declarațiilor depuse la Comisia electorală federală.

Musk a fost singurul donator al grupului în acea perioadă iar The Guardian notează că America PAC a cheltuit în intervalul respectiv mai mult decât oricare alt Comitet pro Trump axat pe mobilizarea alegătorilor.

Cel mai bogat om din lume nu se limitează însă doar la a da bani pentru campania candidatului republican.

Tomorrow night through Monday, I will be giving a series of talks throughout Pennsylvania.



If you’d like to attend one of my talks, there’s no attendance fee. You just need to have signed our petition supporting free speech & right to bear arms & have voted in this election. https://t.co/2cjdY7oPtB