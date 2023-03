Emmanuel Macron propune înscrierea dreptului la avort în constituție: "Drepturile femeilor sunt întotdeauna o cucerire fragilă”

Macron a făcut anunțul de Ziua Internațională a Femeii în cadrul unei ceremonii de omagiere a avocatei și feministei franceze, născută în Tunisia, Gisele Halimi, care a murit în 2020, la vârsta de 93 de ani. A fost o apărătoare fermă a dreptului la avort.

"Sper că puterea acestui mesaj ne ajută să ne schimbăm constituția și să consfințim în ea libertatea femeilor de a solicita un avort, astfel încât nimic să nu poată împiedica sau dezlega ceea ce va fi ireversibil. Drepturile femeilor sunt întotdeauna o cucerire fragilă”, a spus Macron.

"Acest lucru va trimite un mesaj universal de solidaritate tuturor femeilor care văd astăzi această libertate zdrobită”, a mai spus președintele francez.

Mișcarea vine după ce Curtea Supremă a SUA a anulat în iunie anul trecut hotărârea Roe v. Wade din 1973, care recunoștea dreptul constituțional al femeilor la avort.

A universal message of solidarity to all women who today see this right violated: France will engrave in its Constitution the freedom of women to have recourse to abortion.