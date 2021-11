Explozie la o fabrică de motoare de rachete din Serbia. Doi oameni au murit și 16 sunt răniți

La ora locală 14:13, pompierii au primit un apel de urgență, fiind anunțați că a avut loc o explozie la instalația de producere a combustibilului pentru rachete, la 13 kilometri sud de Belgrad, se arată într-un comunicat al Ministerului de Interne.

Deflagrația a avut loc într-o zonă în care erau depozitate 500 de rachete. Fiecare dintre acestea avea câte 30 de kilograme de exploziv, se arată în comunicat, Scrie Reuters.

Huge explosion in Belgrade Serbia. No other information at this time. pic.twitter.com/wGeHE0uW6W