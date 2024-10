Explozie în trenul care transportă europarlamentari de la Strasbourg la Bruxelles

O explozie a avut loc, joi, la locomotiva trenului care transportă europarlamentarii și stafful acestora de la Strasbourg la Bruxelles. Cauzele exploziei sunt deocamndată necunoscute. Pasagerii au fost îndemnați să se refugieze.

Gara din Strasbourg este evacuată, anunță Emmanuel Foulon, un ofițer de presă din Parlamentul European.

Maria Grapini, europarlamentar, a declarat la Antena 3 CNN, ca asistenții ei sunt acolo şi a luat legătura imediat cu ei.

„Este asistentul meu, el a trebuit să se întoarcă cu acest tren la Bruxelles. Asistenții mei vin cu trenul şi eu plec în ţară. Acum am vorbit cu Daniel, el este acolo. Explozia este la locomotivă. Sunt protejați, acum sunt scoşi din zona respectivă. Nu li s-a pus dacă a fost un incident tehnic sau un incident provocat, dar mă bucur că este în afara pericolului. Nu urcaseră în tren nici asistenții, nici funcționarii, nici europarlamentarii şi atunci a fost mai simplu să-i evacueze”, a spus Maria Grapini, europarlamentar, la Antena 3 CNN.

Europarlamentarul Verzilor, Emma Wiesner, a scris pe rețeaua X că explozia a fost la locomotivă și se bănuiește că ar fi fost cauzată de o defecțiune tehnică.

„Dramă la Strasbourg când trenul spre Bruxelles a explodat și a fost ulterior evacuat. Defecțiune electrică suspectă la locomotivă. Oricum, toți cei din echipă sunt în siguranță și cu o dispoziție bună, în ciuda circumstanțelor”, a scris aceasta.

„Foarte mulți pompieri aici la gara Strasbourg - dar foarte puține informații. Evacuare haotică în care oamenilor li s-a spus să-și lase bagajele la bord doar după ce majoritatea plecaseră deja, cu bagajele lor”, scrie Pelle Geertsen, consilierul europarlamentarului danez Per Klausen.

