Mamă, tată și doi copii, uciși în drumul lor spre libertate. Încercau să scape din calea războiului, în Irpin

O familie din Ucraina a fost ucisă în drumul său spre libertate.

Mamă, tată și doi copii, au fost găsiți morți pe un trotuar din orașul Irpin.

Tot ce au vrut să facă a fost să plece din calea războiului, a bombardamentelor. Dar nu au mai apucat.

?Mother, father and two children died as a result of the shelling in #Irpen.



