Familiile ostaticilor din Gaza au ieșit pe străzile din Tel Aviv pentru a marca 300 de zile de captivitate. „Acord sau abandon"

Mii de persoane s-au adunat joi seara pe străzile Tel Aviv-ului în jurul familiilor ostaticilor aflaţi în captivitate în Fâşia Gaza pentru a marca împlinirea a 300 de zile de la răpirea acestora în atacul din 7 octombrie, potrivit AFP.

„Nicio victorie fără întoarcerea ostaticilor" scandau manifestanţii îmbrăcaţi în tricouri galbene, cu inscripţia „acord sau abandon" şi purtând portrete ale apropiaţilor lor.

Forumul familiilor ostaticilor, care reprezintă o parte din rudele celor răpiţi în 7 octombrie, a lansat un apel de participare la acest marş, iar apoi la o adunare la Tel Aviv, sub sloganul „Ajunge, cerem un acord!".

About 300 protesters in Tel Aviv blocking a road next to IDF’s HQ. The sign spells up the options the hostages face: “deal or death sentence.” pic.twitter.com/BT0xTh0fwu