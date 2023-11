O femeie pastor cântă într-o slujbă despre rachete balistice: ”Ne ridicăm acolo, Doamne, cu avioane supersonice, pentru a duce vestea bună că Rusia este pentru Hristos!”

Videoclipul, în care apare și un cor ce cântă ”Rusia pentru Hristos” a devenit viral pe rețelele de socializare weekendul trecut.

Pastorul care este în centrul videoclipului este Olga Golikova, care subliniază în cântecul ei că Dumnezeu are un „scop special” pentru Rusia, scrie The Moscow Times.

"Luăm, Doamne, această pistă, ne ridicăm în cer cu rachetele tale balistice. Ne ridicăm acolo, Doamne, cu avioane supersonice pentru a duce vestea bună că Rusia este pentru Hristos!", spune Golikova în videoclip.

? "Russia for Christ": a service "for the glory of Russia" was held in the St. Petersburg Pentecostal Church.



At the "Light of Christ's Mission" service of the St. Petersburg church, its parish priest Olga Golikova spoke. She declared that Russia was "rising to its full height pic.twitter.com/47qHSpvDBq