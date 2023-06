"Ceva nu era în regulă în timp ce conduceam, apoi medicii mi-au spus că o să mor". Ce a păţit femeia aflată la volan

O femeie a fost la un control și a aflat că mai are doar un an de trăit. "Ceva nu era în regulă în timp ce conduceam", a declarat ea.

Sursa foto: profimediaimages.ro

Louise Chambers, în vârstă de 43 de ani, era în vacanță cu familia când a simțit că ceva nu este în regulă. În timp ce conducea, a simţit un cârcel dureros la piciorul stâng.

După acest incident, femeia şi-a dat seama că poate fi ceva grav şi a mers la medic pentru a-și face analizele. Medicii i-au spus că are cancer în fază terminală și că mai are maxim un an de trăit, scrie lancs.live.

În urma analizelor, femeia în vârstă de 43 de ani a aflat că are o tumoare cerebrală.

"Mi-au spus că nu a fost un mini accident vascular cerebral, ci că am o tumoare pe creier. Mi-au spus că este unul dintre cele mai grave tipuri de tumori pe care le poți avea, deoarece este cancer în fază terminală și mi-au spus că mai am până la 12 luni de trăit. Asta a fost tot.

Au spus că nu se mai poate face nimic cu adevărat pentru mine", a povestit ea.

Femeia nu poate fi operată, iar din această cauză medicii au estimat că mai are cel mult un an de trăit.